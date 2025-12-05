Live voetbal

René van der Gijp ziet lastige loting voor Oranje: 'Dit zijn geen walk-overs'

Rene van der Gijp bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 december 2025, 22:27   Bijgewerkt: 22:44

René van der Gijp vindt dat het Nederlands elftal het niet bepaald makkelijk getroffen heeft bij de WK-loting. De analist verwacht een aantal lastige wedstrijden op het prestigieuze eindtoernooi.

"Ik denk dat Japan een goed elftal heeft", begint Van der Gijp in Vandaag Inside. "Die hebben van Brazilië gewonnen en wonnen twee jaar geleden ook met 0-4 van Duitsland", weet de analist zich nog te herinneren.

Artikel gaat verder onder video

Ook Tunesië wil Van der Gijp niet onderschatten. "Dat is niet makkelijk hoor, Tunesië. Die spelers voetballen allemaal in Frankrijk", zegt hij. Presentator Wilfred Genee vraagt zich door die uitspraken af of het Nederlands elftal het lastig gaat krijgen om door de poule te komen.

Van der Gijp verwacht dat echter niet. "Nee, we verliezen er niet van. We gaan er niet van verliezen, maar het zijn ook geen walk-overs. We gaan wel door. Dat lukt wel, tuurlijk."

➡️ Meer nieuws over de WK-loting

Lees ook:
Tunesië

De tegenstanders van Oranje: maak kennis met de Tunesische dreadlocks van Hannibal

  • Gisteren, 22:00
  • Gisteren, 22:00
Ayase Ueda als speler van Japan

De tegenstanders van Oranje: veel bekende gezichten bij Japan

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
Ronald Koeman baalt van FIFA: 'Het duurde wel heel lang, allemaal poespas'

Ronald Koeman baalt van FIFA: 'Het duurde wel heel lang, allemaal poespas'

  • Gisteren, 21:07
  • Gisteren, 21:07
9 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
293 Reacties
18 Dagen lid
729 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een walk-over moet je ook niet willen hebben als groot Nederlands Elftal. Want we weten hoe het altijd gaat bij zo'n toernooi. Nederland gaat effe hoge ogen gooien en minimaal in de finale terechtkomen. Nee effe serieus: ik ben van mening dat een ware wereldkampioen in potentie van elke tegenstander moet kunnen winnen. En als je zo veel van jezelf denkt moet je dus ook niet gaan wauwelen over gunstige loting of tegenstanders ontwijken of weet ik wat. Gewoon alles winnen. Daar sta je toch voor? Kom op zeg.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
293 Reacties
18 Dagen lid
729 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een walk-over moet je ook niet willen hebben als groot Nederlands Elftal. Want we weten hoe het altijd gaat bij zo'n toernooi. Nederland gaat effe hoge ogen gooien en minimaal in de finale terechtkomen. Nee effe serieus: ik ben van mening dat een ware wereldkampioen in potentie van elke tegenstander moet kunnen winnen. En als je zo veel van jezelf denkt moet je dus ook niet gaan wauwelen over gunstige loting of tegenstanders ontwijken of weet ik wat. Gewoon alles winnen. Daar sta je toch voor? Kom op zeg.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel