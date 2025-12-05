René van der Gijp vindt dat het Nederlands elftal het niet bepaald makkelijk getroffen heeft bij de WK-loting. De analist verwacht een aantal lastige wedstrijden op het prestigieuze eindtoernooi.
"Ik denk dat Japan een goed elftal heeft", begint Van der Gijp in Vandaag Inside. "Die hebben van Brazilië gewonnen en wonnen twee jaar geleden ook met 0-4 van Duitsland", weet de analist zich nog te herinneren.
Ook Tunesië wil Van der Gijp niet onderschatten. "Dat is niet makkelijk hoor, Tunesië. Die spelers voetballen allemaal in Frankrijk", zegt hij. Presentator Wilfred Genee vraagt zich door die uitspraken af of het Nederlands elftal het lastig gaat krijgen om door de poule te komen.
Van der Gijp verwacht dat echter niet. "Nee, we verliezen er niet van. We gaan er niet van verliezen, maar het zijn ook geen walk-overs. We gaan wel door. Dat lukt wel, tuurlijk."
Een walk-over moet je ook niet willen hebben als groot Nederlands Elftal. Want we weten hoe het altijd gaat bij zo'n toernooi. Nederland gaat effe hoge ogen gooien en minimaal in de finale terechtkomen. Nee effe serieus: ik ben van mening dat een ware wereldkampioen in potentie van elke tegenstander moet kunnen winnen. En als je zo veel van jezelf denkt moet je dus ook niet gaan wauwelen over gunstige loting of tegenstanders ontwijken of weet ik wat. Gewoon alles winnen. Daar sta je toch voor? Kom op zeg.
