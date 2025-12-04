heeft geen relatie met de Nederlandse TikTok-ster Nina Houston, zo laat hij weten in gesprek met RTV Noord. RealityFBI suggereerde eerder deze week dat er mogelijk meer speelt tussen de middenvelder van Feyenoord en de influencer, maar dat is dus niet het geval.

Valente is genomineerd voor de titel Groninger Sporttalent van het Jaar. In aanloop naar het gala van maandag nam de Feyenoorder de tijd om met de regionale radiozender in gesprek te gaan. Presentator Niiwino Geertsema had begin deze week de post van RealityFBI meegekregen en besloot Valente hier op de man af naar te vragen.

Artikel gaat verder onder video

“Wat sommige bronnen is opgevallen, is dat Luciano Valente en Nina Houston elkaars recente content steevast liken”, zo schreef het juicekanaal maandag op Instagram. “En aangezien ze elkaar recent zijn gaan volgen, kan dat betekenen dat er misschien meer speelt tussen de twee.” Houston heeft meer dan een miljoen volgers op TikTok en is daarnaast ook populair op Instagram en YouTube, waar ze respectievelijk 468.000 en 420.000 volgers heeft.

“Is dat zo?”, countert Valente de vraag van Geertsema. “Nee, ik ben nog steeds single, ik heb nog geen vriendin”, antwoordt de creatieveling vervolgens. De presentator geeft de middenvelder vervolgens de tip om in de toekomst wat minder foto’s te liken op Instagram. “Inderdaad, misschien moet ik mijn Instagram er maar vanaf halen”, grapt Valente. Aan het einde van het gesprek geeft de voetballer aan dat hij maandag bij het gala in het Martiniplaza aanwezig is. “Maar geen plus één op de gastenlijst, begrijp ik?”, vraagt Geertsema. “Misschien plus twee”, besluit Valente lachend.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.