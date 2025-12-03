was in het verleden niet de makkelijkste speler om mee samen te werken voor Robin van Persie, zo vertelt de jongeling in de NOS Voetbalpodcast. De Feyenoord-huurling geeft aan dat de twee bij Feyenoord Onder 19 regelmatig botsten en dat ze nog niet de kans hebben gehad dit uit te praten.

Zechiël gold de afgelopen jaren als een van de grootste talenten van Feyenoord en in augustus 2023 mocht hij onder Arne Slot debuteren in het eerste elftal. In zijn eerste jaar speelde de middenvelder echter maar twee duels in de hoofdmacht, waardoor hij in de UEFA Youth League in het Onder 19-elftal van Van Persie terechtkwam. Dat liep niet helemaal lekker, herinnert Zechiël zich.

“Daar heb ik wat foute dingen gedaan vanuit mezelf, qua gedrag”, legt hij uit. “Ik wist er niet altijd even goed mee om te gaan. Ik zat toen bij het eerste, en moest voor de Youth League-wedstrijden mee met de Onder 19.” De jongeling wilde echter liever mee met het eerste, dus reageerde hij cynisch. “Ik was een dwarsligger en dat is niet echt fijn.” Zechiël benadrukt dat het niet persoonlijk was richting Van Persie. “Dat hoorde bij mentale groei. Daar heb ik van geleerd en dat moest ook.”

De huidige trainer van Feyenoord 1 heeft het talent drie keer aangesproken op zijn gedrag. “Ik kreeg het niet meer onder controle”, blikt de middenvelder terug. Om die reden ging hij niet mee naar het Youth League-duel met Celtic. “Ik was gewoon een dwarsligger in de groep en dat is gewoon niet fijn als trainer.”

Zechiël geeft aan dat hij wel zijn excuses heeft aangeboden voor zijn gedrag, maar dat ze het nog niet hebben uitgesproken. “Als we volgend jaar weer met elkaar zullen moeten gaan werken, moeten we met elkaar in gesprek daarover”, legt de aan FC Utrecht verhuurde speler uit. “Er zit nog wel iets kleins, denk ik dat nog uitgesproken moet worden, omdat we niet echt meer met elkaar hebben gewerkt. Ik zal eerst na het seizoen met hem moeten praten als volwassen mannen. Er met elkaar uitkomen en praten. Op dat moment was ik mentaal niet ver genoeg om in te zien dat het niet goed was. Ik streed met mezelf. Daar heb ik van geleerd”, besluit hij.