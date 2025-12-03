Feyenoord en de aandeelhouders van De Kuip hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over eenwording tussen club en stadion, zo laat de voorzitter van de aandeelhouders weten aan Rijnmond. Oorspronkelijk stond er donderdagavond een stemming over de casus op de planning, maar deze werd dinsdag uitgesteld. Feyenoord heeft het akkoord op hoofdlijnen inmiddels bevestigd via de officiële kanalen.

Feyenoord is momenteel druk bezig met de overname van De Kuip. In eerste instantie zou er donderdag tijdens een aandeelhoudersvergadering een stemming plaatsvinden over het voorstel van de Rotterdammers. De aandeelhouders vielen bij dit voorstel echter over meerdere punten: de vastgestelde waarde van de aandelen, wat er gebeurt met het levenslange zitplaatsrecht dat aan de aandelen verbonden is en het gebrek aan langetermijnplannen van Feyenoord voor De Kuip. De club heeft inmiddels een nieuw voorstel ingediend. Om de aandeelhouders de tijd te geven om dit te beoordelen, is dinsdag besloten de stemming uit te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag heeft de voorzitter van de aandeelhouders van De Kuip laten weten dat er een akkoord ligt op hoofdlijnen voor de eenwording tussen club en stadion. In het nieuwe voorstel is afgesproken dat de V-Aandeelhouders, de oorspronkelijke financiers van De Kuip, hun aandeel en het bijbehorende zitplaatsrecht behouden. In de komende vijftien jaar hebben zij garantie op deze stoelen, ook bij verbouw of nieuwbouw. Daarnaast krijgen zij de optie om hun aandeel te verkopen aan de club; de waarde van het aandeel zal ieder jaar dalen.

Feyenoord beoordeelt renovatieplan opnieuw

Ook heeft Feyenoord toegezegd het renovatieplan van architect Nanne de Ru serieus te beoordelen. De aandeelhouders zijn namelijk erg enthousiast over dit plan, maar de club en het stadion beweren dat er geen tijd en geld is om het uit te voeren. In het nieuwe voorstel is opgenomen dat de Rotterdammers het plan van De Ru verder zullen onderzoeken zodra de eenwording is afgerond. Het gaat Feyenoord dan vooral om de businesscase, een gegarandeerde bouwsom en het rond krijgen van de financiering.

Voor nu lijkt het erop dat de partijen het eens zijn over het compromis, dat in hoofdlijnen op papier staat. Het bestuur van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) heeft de leden het advies gegeven om in te stemmen met het nieuwe voorstel, zodra de stemming is ingepland. De komende twee maanden zullen de partijen verder overleggen over de precieze invulling van het akkoord, waarna in februari of maart gestemd zal worden over de eenwording.

Feyenoord maakt afspraken bekend

Feyenoord heeft het akkoord bevestigd en gedeeld welke afspraken er zijn gemaakt. De Rotterdammers zullen voor een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro 80.635 nieuwe aandelen verkrijgen, waarna de club in de komende tien jaar drie tot vijf miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor de noodzakelijke investeringen. Feyenoord bevestigt daarnaast dat de V-Aandeelhouders nog vijftien jaar gebruik kunnen maken van hun gratis zitplaatsrecht. Daarna kunnen zij hun aandeel omwisselen voor een Zitplaats-licentie, waarmee ze gedurende dertig jaar recht hebben op het kopen van een seizoenkaart. Ook is Feyenoord bereid om ieder jaar een aantal van deze aandelen over te nemen.