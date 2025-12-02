De stemming over de eenwording van Feyenoord en Stadion Feijenoord is voorlopig van de baan, zo meldt 1908.nl. In eerste instantie zou er donderdag een besluit worden genomen over de casus, maar dinsdag is besloten om de pauzeknop in te drukken.

Feyenoord is druk bezig om de overname van De Kuip te bewerkstelligen. De Rotterdammers zijn momenteel huurders in het stadion en willen graag baas in eigen huis worden. Stadion Feijenoord wilde hier extra aandelen voor uitgeven, die Feyenoord voor een bepaald bedrag kon overnemen. De hoogte van dit bedrag en het zitrecht dat aan de aandelen zit, zorgde voor veel protest vanuit de aandeelhouders van het stadion. Ook stellen zij dat het niet duidelijk is wat Feyenoord op lange termijn van plan is met De Kuip.

De Rotterdamse architect Nanne de Ru kwam met een renovatieplan voor het stadion, maar dit werd door de club afgewezen. Dit plan is volgens de aandeelhouders een concrete toekomstvisie voor De Kuip, maar Feyenoord stelt dat het van belang is om eerst achterstallig onderhoud uit te voeren, alvorens er naar renovatie wordt gekeken. De club wil echter alleen investeren in het stadion als het eigenaar van De Kuip is.

Donderdag zou er een stemming plaatsvinden, waarin de aandeelhouders hun goedkeuring moesten geven om Feyenoord het stadion over te laten nemen. Die stemming is echter voorlopig van de baan, zo meldt 1908.nl. De verwachting is namelijk dat er tegen eenwording van club en stadion gestemd zou worden. De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) liet weten dat het zo’n duizend machtigingen had ontvangen om tegen het voorstel te stellen. Momenteel wordt er gesproken over het uitstellen van de stemming tot medio februari.

Door de stemming uit te stellen, krijgt de VASF de tijd om een verbeterd voorstel van Feyenoord te beoordelen zonder enorme tijdsdruk. De vereniging liet dinsdag weten positief gestemd te zijn over het voorstel, zo schrijft de supporterswebsite. De verwachting is dat er met dit voorstel ‘binnen afzienbare tijd’ een akkoord kan worden bereikt met de club.