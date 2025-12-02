De stemming over de eenwording van Feyenoord en Stadion Feijenoord is voorlopig van de baan, zo meldt 1908.nl. In eerste instantie zou er donderdag een besluit worden genomen over de casus, maar dinsdag is besloten om de pauzeknop in te drukken.
Feyenoord is druk bezig om de overname van De Kuip te bewerkstelligen. De Rotterdammers zijn momenteel huurders in het stadion en willen graag baas in eigen huis worden. Stadion Feijenoord wilde hier extra aandelen voor uitgeven, die Feyenoord voor een bepaald bedrag kon overnemen. De hoogte van dit bedrag en het zitrecht dat aan de aandelen zit, zorgde voor veel protest vanuit de aandeelhouders van het stadion. Ook stellen zij dat het niet duidelijk is wat Feyenoord op lange termijn van plan is met De Kuip.
De Rotterdamse architect Nanne de Ru kwam met een renovatieplan voor het stadion, maar dit werd door de club afgewezen. Dit plan is volgens de aandeelhouders een concrete toekomstvisie voor De Kuip, maar Feyenoord stelt dat het van belang is om eerst achterstallig onderhoud uit te voeren, alvorens er naar renovatie wordt gekeken. De club wil echter alleen investeren in het stadion als het eigenaar van De Kuip is.
Donderdag zou er een stemming plaatsvinden, waarin de aandeelhouders hun goedkeuring moesten geven om Feyenoord het stadion over te laten nemen. Die stemming is echter voorlopig van de baan, zo meldt 1908.nl. De verwachting is namelijk dat er tegen eenwording van club en stadion gestemd zou worden. De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) liet weten dat het zo’n duizend machtigingen had ontvangen om tegen het voorstel te stellen. Momenteel wordt er gesproken over het uitstellen van de stemming tot medio februari.
Door de stemming uit te stellen, krijgt de VASF de tijd om een verbeterd voorstel van Feyenoord te beoordelen zonder enorme tijdsdruk. De vereniging liet dinsdag weten positief gestemd te zijn over het voorstel, zo schrijft de supporterswebsite. De verwachting is dat er met dit voorstel ‘binnen afzienbare tijd’ een akkoord kan worden bereikt met de club.
Dit was ook wel de verwachting. Na het debacle van feijenoord city en de vele miljoenen dat feijenoord niet heeft om het stadion te renoveren was dit ook een kansloze missie. Maar wat gaat er nu gebeuren? Geen onderhoud aan de kuip zorgt dat het gevaarlijk gaat worden en dat mogelijk de gemeente of knvb moet ingrijpen en het stadion moet sluiten. Wie gaat het noodzakelijke onderhoud betalen want ze komen er met elkaar niet uit.
@FrankdeG en waarop baseer je dat ze dat geld niet hebben?
@Peter: het is heel simpel: aandeelhouders en allerlei andere betrokkenen vinden dat het stadion fatsoenlijk moet worden opgeknapt / onderhouden zodat het stadion toekomstbestendig blijft en ook de wettelijke verplichtingen van een stadion (veiligheid etc) gegarandeerd zijn, ook in de toekomst. Als de club daarin mee zou gaan moet er fors geïnvesteerd worden want als je het allemaal goed wil doen kost dat klauwen met geld. Als ze het stadion in eigen hand hebben kunnen ze "mindere" opknapbeurten uitvoeren die minder kosten met zich meebrengen. Met de nodige risico's qua geen toekomstbestendigheid , veiligheid etc, maar wel met veel minder kosten. Je kunt er wel vanuit gaan dat dat de reden is dat ze het stadion in eigen hand willen hebben, en dan kun je er wellicht ook vanuit gaan dat ze geen geld hebben om de "goede manier van renovatie" door te voeren. Dat is althans mijn gedachtengang en ik heb het gevoel dat ik er niet ver naast zit.
