Feyenoord en gaan deze week opnieuw met elkaar om tafel. Dat meldt Voetbal International. De 24-jarige middenvelder beschikt bij de Rotterdamse club over een aflopend contract en beide partijen hebben nog geen akkoord bereikt over verlenging hiervan. Het is ook nog maar de vraag of er überhaupt een akkoord komt.

Timber is over ruim een half jaar transfervrij en leek daarom in de zomerse transferperiode te gaan verterekken bij Feyenoord. Van een overstap naar een buitenlandse club kwam het echter niet, maar ook gesprekken over een nieuw contract liepen vooralsnog op niets uit. Deze week staat er wel weer een afspraak gepland tussen Feyenoord en het kamp Timber.

Artikel gaat verder onder video

"Dat betekent niet dat beide partijen met elkaar om de tafel gaan zitten in de hoop alsnog een akkoord te bereiken over verlenging van zijn aflopende contract", steekt VI van wal. "Eerder is het een gesprek van hoe nu verder? Een vertrek in de winter, iets waar Feyenoord niet onwelwillend tegenover staat, of wandelt hij transfervrij De Kuip uit?"

Naar verluidt zou Timber er best voor open staan om te verlengen, zodat Feyenoord een transfersom kan ontvangen. Alleen daar wil de middenvelder een 'logische vergoeding' voor zien. "Feyenoord op zijn beurt kijkt heel anders naar de zaak. Over de kwaliteiten van Quinten Timber bestaan bij niemand binnen de club twijfels, maar de keerzijde is dat hij in de afgelopen jaren te vaak geblesseerd is geweest, zo oordelen ze in De Kuip", vervolgt het weekblad.

"Feyenoord twijfelt dus of deze constructie zinvol genoeg is, want Timber zou dan in de historie van de club van alle spelers met korte contracten de bestbetaalde worden. Tegelijk – en dat ontkent Feyenoord ook niet – behoort Timber momenteel absoluut niet tot de grootverdieners. Zijn salaris past niet bij zijn status van international. Voor hem is dat juist óók een reden voor dat extra contractjaar wat meer salaris te vragen. De redenatie is dat Feyenoord die investering altijd kan verrekenen bij een transfer", besluit Krabbendam.