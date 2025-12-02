Feyenoord en Quinten Timber gaan deze week opnieuw met elkaar om tafel. Dat meldt Voetbal International. De 24-jarige middenvelder beschikt bij de Rotterdamse club over een aflopend contract en beide partijen hebben nog geen akkoord bereikt over verlenging hiervan. Het is ook nog maar de vraag of er überhaupt een akkoord komt.
Timber is over ruim een half jaar transfervrij en leek daarom in de zomerse transferperiode te gaan verterekken bij Feyenoord. Van een overstap naar een buitenlandse club kwam het echter niet, maar ook gesprekken over een nieuw contract liepen vooralsnog op niets uit. Deze week staat er wel weer een afspraak gepland tussen Feyenoord en het kamp Timber.
"Dat betekent niet dat beide partijen met elkaar om de tafel gaan zitten in de hoop alsnog een akkoord te bereiken over verlenging van zijn aflopende contract", steekt VI van wal. "Eerder is het een gesprek van hoe nu verder? Een vertrek in de winter, iets waar Feyenoord niet onwelwillend tegenover staat, of wandelt hij transfervrij De Kuip uit?"
Naar verluidt zou Timber er best voor open staan om te verlengen, zodat Feyenoord een transfersom kan ontvangen. Alleen daar wil de middenvelder een 'logische vergoeding' voor zien. "Feyenoord op zijn beurt kijkt heel anders naar de zaak. Over de kwaliteiten van Quinten Timber bestaan bij niemand binnen de club twijfels, maar de keerzijde is dat hij in de afgelopen jaren te vaak geblesseerd is geweest, zo oordelen ze in De Kuip", vervolgt het weekblad.
"Feyenoord twijfelt dus of deze constructie zinvol genoeg is, want Timber zou dan in de historie van de club van alle spelers met korte contracten de bestbetaalde worden. Tegelijk – en dat ontkent Feyenoord ook niet – behoort Timber momenteel absoluut niet tot de grootverdieners. Zijn salaris past niet bij zijn status van international. Voor hem is dat juist óók een reden voor dat extra contractjaar wat meer salaris te vragen. De redenatie is dat Feyenoord die investering altijd kan verrekenen bij een transfer", besluit Krabbendam.
@dilima1966 Heb je het bericht wel gelezen? Timber wil helemaal niet weg omdat hij “niet goed ligt met Van Persie”. Hij staat juist open voor bijtekenen, alleen komen beide partijen er financieel niet uit. Feyenoord twijfelt vanwege zijn blessurehistorie en het feit dat hij dan de bestbetaalde speler met een kort contract zou worden. Timber vindt weer dat zijn salaris niet past bij zijn status als international. Daar is niets vreemds aan. Dit heeft dus nul te maken met Van Persie, maar gewoon met een geldkwestie waarin je beide kanten prima kunt begrijpen.
Ik denk ook niet dat Timber gaat tekenen, zijn hoofd is al bij een transfer, een andere club en het WK. Bij Feyenoord wil hij alleen maar zich in de kijker spelen en het seizoen afmaken als hij niet voor die tijd wordt verkocht.
Als Timber, net als tegen Telstar, de juiste mentaliteit laat zien en zijn ploeggenoten laat voelen dat half werk niet wordt geaccepteerd, dan kan Feyenoord daarmee gewoon die tweede plek veiligstellen en Champions League plaatsing pakken. En als hij dat niveau vasthoudt, gun ik hem daarna van harte een mooie transfer.
volgens mij was de oorspronkelijke bedoeling meer knaken en een gentleman agreement zoals feyenoord altijd doet bij een leuke club en een waardig bedrag gaan ze niet dwarsliggen . toen kwam aanvoerdersband gate....... En nu is het transfer in de winter periode.
Het lijken mij hele redelijke eisen die Timber stelt. Loopt kwa salaris dus achter op andere internationals bij feyenoord en de club geeft zelf aan dat hij een van de beste spelers is. En volgens mij is hij niet de enige die weleens geblesseerd is daar. En dan als club wel die reden opvoeren om hem wat extra te geven. Als ik hem was zou ik lekker bij mijn bro in Engeland gaan wonen. Er is vast wel een club die hem wilt hebben en hem daar ook eerlijk voor wil vergoeden.
@Sparta010 Omdat er bij Feyenoord meer blessures zijn, moet je dan iedereen maar 3 of 4 miljoen per jaar gaan betalen? Zo werkt topsport natuurlijk niet. Timber is een goede speler, maar je kunt als club niet het hele salarishuis laten ontploffen omdat iemand ‘ook weleens geblesseerd is’. Feyenoord moet financieel gezond blijven en dat betekent dat eisen ook realistisch moeten zijn.
@the furyan Klopt, ik denk ook dat Timber zelf al richting het buitenland kijkt. Maar Feyenoord hoeft zich daar niet blind op te staren. Hwang komt terug, die brengt juist die arbeid en mentaliteit die je nu mist. En Zechiel is ook een realistische optie, die kun je voor een vast bedrag terughalen en die past prima in de manier van spelen.
Miljoenen aan tekengeld en een flink hoger salaris liggen klaar voor hem, een salarisverhoging bij Feyenoord komt daar niet bij in de buurt. Hij wil graag een stap maken naar het buitenland net als zijn broer. Waarom zou hij bij tekenen?
@Allback Omdat loyaliteit en professionaliteit ook nog steeds bestaan in het voetbal. Feyenoord heeft hem kansen gegeven toen hij blessure op blessure had en toch in hem bleef investeren. Dan is het niet gek dat je als speler iets terugdoet door mee te denken, zeker als je nog een half jaar contract hebt. Hij leeft nu niet op droog brood, en het verschil in salaris is voor hem geen kwestie van overleven. Soms gaat het ook om waardering en respect naar de club die je groot maakt. Gelukkig zijn er nog spelers die verder kijken dan alleen tekengeld.
@21 dat zijn er niet veel en ik betwijfel of Timber er 1 is. Het is niet zo dat Timber een speler uit de jeugd is die is door gegroeid binnen de club.
Als ik speler was en men zou me zo vernederen met het afpakken van de aanvoerdersband en die nota bene ook nog te geven aan een complete nieuweling zou ik me flink genaaid voelen. Dan zou bijtekenen er uit principe al niet meer inzitten. Ik ben natuurlijk een buitenstaander maar ik kan me best voorstellen dat dat gedoe bij Timber meespeelt in de twijfel en dat het dus niet alleen om geld gaat. Wat ik me ook kan voorstellen, gezien alle berichten van de afgelopen tijd rond van Persie, is dat van Persie een lastige meneer is waar je misschien niet lekker mee samenwerkt. Misschien is dat voor Timber ook het geval. Het zou me niet verbazen. En dan heb je nog dat hij wellicht met de gedachte speelt om een stap te maken. Kan ik me ook wat bij voorstellen. Ik wens hem wijsheid toe.
