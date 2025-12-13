Noa Vahle adviseert Ajax om Fred Grim de rest van het seizoen te laten zitten als interim-trainer. Na drie opeenvolgende nederlagen in zijn eerste wedstrijden, wist Grim de laatste drie wedstrijden allemaal te winnen. Volgens Vahle is daarmee de rust teruggekeerd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax leeft met een beter gevoel toe richting de Klassieker van zondag. “Ja, ik denk dat dat wel is veranderd. Ajax heeft nu drie keer op rij gewonnen, onder meer natuurlijk tegen Qarabag. De manier waarop verdient niet altijd de schoonheidsprijs, maar zo werkt het nu eenmaal in de voetballerij. Als je wedstrijden wint, ga je met een beter gevoel zo’n wedstrijd in”, zegt Vahle bij het SBS6-programma Nieuws van de Dag.

Artikel gaat verder onder video

“Feyenoord is in Boekarest tegen FCSB natuurlijk heel erg nat gegaan, en dat speelt mee”, doelt de journalist op de pijnlijke 4-3 nederlaag in de Europa League. “Bij Ajax kun je inmiddels ook spreken van het Fred Grim-effect. Ik zou hem honderd procent laten zitten tot het einde van het seizoen. Dat zorgt voor rust in de tent.”

Ajax heeft besloten eerst een nieuwe technisch directeur te zoeken en daarna pas een nieuwe trainer aan te stellen. Volgens Vahle moet de club niet overhaast te werk gaan. “Creëer stabiliteit, ga ondertussen rustig op zoek naar een technisch directeur, laat alles een beetje settelen en kijk dan volgend jaar verder naar een nieuwe trainer.”