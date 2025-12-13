De meest bekende supporter van het Nederlands elftal, 'tietenman’ Harry Goudsblom, dreigt het WK 2026 te moeten missen door de torenhoge ticketprijzen. Kaartjes voor de duels in de groepsfase zijn al honderden euro’s en in de eventuele knock-outfase liggen de tarieven nog veel hoger. Inclusief reis- en verblijfkosten wordt het financieel een moeilijk verhaal voor Harry, vertelt hij bij het SBS6-programma Nieuws van de Dag.

Harry, die in 2022 nog op kosten van Qatar naar het WK mocht, zou ‘heel graag’ naar het toernooi in Noord-Amerika gaan met zijn vrienden. “We zijn bij meer dan 300 wedstrijden geweest en hebben alle toernooien bezocht. Het zou toch absurd zijn als we er nu niet bij kunnen zijn. Tot en met de kwartfinale is het nog te betalen, maar daarna wordt het eigenlijk onhaalbaar”, zegt hij. “Stel dat we de finale halen en wij, als vaste supporters, er niet bij zouden zijn — dat kan toch niet? Kom op, FIFA: pas die prijzen aan en zorg ervoor dat we er gewoon weer bij kunnen zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Het programma heeft de KNVB om een reactie gevraagd. “Daarin geven ze aan dat ze er in essentie niet veel aan kunnen doen, maar dat ze zich wel degelijk zorgen maken over de toegankelijkheid. Het ligt uiteindelijk bij de FIFA; de KNVB kan dit niet afdwingen”, zegt presentator Pim Sedee.

Noa Vahle: 'FIFA wil zoveel mogelijk geld'

Tafelgast Noa Vahle begrijpt wel waarom de prijzen zo hoog zijn. “Als je ziet hoe de FIFA de loting heeft aangepakt, dan slaat dat ook nergens op. Zij denken duidelijk: we gaan hier zo veel mogelijk geld aan verdienen. Dit is dus een bewuste keuze. De KNVB kan daar als kleine bond niets tegen beginnen.”

“Wel is er een overkoepelende organisatie, Football Supporters Europe. Die heeft inmiddels een klacht ingediend bij de FIFA met de oproep om dit aan te passen, want zo kan het niet. Zeker niet als de KNVB — hoe ver het toernooi ook plaatsvindt — wil blijven garanderen dat er voldoende Oranje-fans aanwezig zijn.”

Wat kosten de WK-tickets van Oranje?

De kaarten die de KNVB mag verkopen, zijn verdeeld in drie verschillende categorieën. Voor de duels met Japan en de play-offwinnaar kosten de goedkoopste kaarten 220 dollar (188 euro), terwijl de duurste kaarten liefst 600 dollar (511 euro) kosten. De wedstrijd tegen Tunesië is iets goedkoper; daar kost het goedkoopste kaartje 180 dollar (153 euro), terwijl het duurste ticket 500 dollar (426 euro) kost. Ter vergelijking: op het EK van vorig jaar kostte het goedkoopste kaartje via de KNVB 60 euro.

Mocht Oranje het ver schoppen op het toernooi, zullen de Nederlandse voetbalfans nog hogere bedragen kwijt zijn. Zo is het goedkoopste kaartje voor de finale dat door de KNVB wordt verkocht liefst 4185 dollar (3565 euro). “Er is berekend dat, als Nederland de finale haalt en je als fan zes weken ter plaatse bent en alle wedstrijden bezoekt, je ongeveer 6000 euro kwijt bent aan alleen de kaartjes. Dat is vijf keer zo duur als bij het WK in Qatar”, aldus Vahle.