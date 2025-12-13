Antwerp FC kreeg deze week 'hoog bezoek' van Louis van Gaal. Dinsdag kwam Van Gaal spreken voor de leden van de Business Club bij de club van technisch directeur Marc Overmars en trainer Joseph Oosting. Bij het gesprek was Oosting zelf aanwezig.

Van Gaal kwam in de jaren zeventig tijdens zijn actieve loopbaan als speler vier jaar uit voor Antwerp. Nu keerde hij dus terug op het oude nest. “Het was een topavond”, zegt Oosting tegen Het Nieuwsblad over zijn bezoek. “Louis is dan ook een van de beste coaches van Nederland. Hij zegt altijd zinnige dingen over voetbal. Hoe je visie trainbaar gemaakt kan worden, dat soort dingen. Het is altijd leuk en leerzaam.”

Oosting sprak al persoonlijk met Van Gaal voordat hij twee weken geleden aan de slag ging als trainer op de Bosuil. “Ik wilde weten waar ik instapte en hoewel hij het Belgisch voetbal niet heel erg goed volgt, zei hij meteen dat dit een mooie club is met een geweldige supportersschare. Hij was wel nog niet in dit nieuwe stadion geweest. Maar hij was onder de indruk.”

Oosting boekt vooralsnog goede resultaten bij Antwerp. In het bekertoernooi was de club na penalty's te sterk voor STVV en zondag won Antwerp met 3-0 van KRC Genk in de Pro League. Nu wacht een uitduel met AA Gent. “Winnen is altijd doping, hè. Dat geeft niet alleen zelfvertrouwen, maar ook rust. We spelen nu wel uit, da’s weer iets anders. En Gent is een goeie ploeg, die net als ons de ambitie heeft om de top zes te halen.”