Jan Boskamp verwacht niet dat Josep Oosting Royal Antwerp FC aan de praat krijgt. De Drentse oefenmeester begint op 1 december aan zijn klus België bij The Great Old en moet proberen de weg omhoog in te slaan.

Oosting begon het seizoen als trainer van FC Twente. Al na vier speelronden werd de coach op straat gezet vanwege tegenvallende prestaties. De oefenmeester begon zijn carrière bij FC Twente nog met een knappe derde plaats in zijn eerste seizoen, maar in het tweede jaar ging het bergafwaarts. Na de winterstop van vorig seizoen kwam de klad erin, terwijl ook de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet denderend verliep. Drie nederlagen in de eerste vier duels betekenden dan ook het einde voor de coach.

Een kleine drie maanden na zijn ontslag bij FC Twente heeft de coach een nieuwe baan te pakken: hij moet Royal Antwerp FC gaan reanimeren. Of Oosting het tij kan keren bij de Belgische club? "Nee", reageert Boskamp droog in gesprek met het Het Belang van Limburg. "Ik denk ook niet dat het veel uitmaakt wie ze aanstellen als je ziet hoe weinig kwaliteit er nog in die kern is overgebleven. Als je al je beste spelers laat vertrekken, dan mag eender wie voor die groep gaan staan, maar dan zal het toch niet lukken."

Boskamp is dan ook van mening dat de vorige trainersstaf weinig schuld heeft aan de slechte prestaties van Royal Antwerp FC. "Ze hebben Stef Wils aan z'n lot overgelaten", is het harde oordeel van Boskamp. "Negen kansen op tien dat het met deze nieuwe trainer ook gebeurt."

Na vijftien speelronden in de Belgische competitie staat Royal Antwerp FC op een teleurstellende veertiende plaats met veertien punten. Alleen FCV Dender EH en Cercle Brugge staan er op dit moment slechter voor, zij hebben respectievelijk acht en twaalf punten.