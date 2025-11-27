Joseph Oosting wordt de nieuwe hoofdtrainer van Antwerp FC, zo meldt De Telegraaf. De Nederlander tekent, mits de laatste plooien zijn gladgestreken, een contract bij de Belgische club en volgt Stef Wils op, die onlangs werd ontslagen.

De Antwerpenaren kenden een dramatisch seizoen tot nu toe. Na het winnen van de landstitel in 2022/2023 onder leiding van Mark van Bommel, is de club steeds verder weggezakt. De ploeg staat momenteel veertiende in de Jupiler Pro League, met slechts twee punten voorsprong op de degradatiezone. De nederlaag tegen FCV Dender was de druppel voor Wils, die zijn ontslag kreeg. Sindsdien is technisch directeur Marc Overmars op zoek gegaan naar een opvolger.

Opnieuw een Nederlander naar Antwerp

Oosting, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij FC Twente, stond al enige tijd bovenaan het lijstje van kandidaten om Wils op te volgen. Ondanks dat hij ook in beeld was bij Heracles Almelo, kon de lokroep van Overmars en Antwerp hem wel bekoren. Oosting wordt de derde Nederlandse trainer die Overmars aanstelt bij Antwerp, na de succesvolle periode van Van Bommel en de korte termijn van Andries Ulderink als interim-trainer.

Oosting moet Antwerp weer laten presteren

Met de komst van Oosting hoopt Antwerp niet alleen de resultaten te verbeteren, maar ook de club weer op de kaart te zetten. De gesprekken over de technische staf zijn nog gaande, maar de verwachting is dat de deal snel wordt afgerond en Oosting vanavond al wordt gepresenteerd. De club hoopt dat de nieuwe trainer de ploeg kan motiveren en de weg naar boven kan inslaan.