Nu al zorgen om John van den Brom bij Twente? ‘Het zegt iets dat...’

FC Twente kwam vrijdagavond in eigen huis niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen promovendus Telstar. De Tukkers wachten daarmee alweer vier competitiewedstrijden op een zege, waardoor het chagrijn groot was in de Grolsch Veste. Hoewel John van den Brom goed startte bij de club, vraagt Tubantia zich al af of Twente ‘terug bij af is’.

Na slechts vijf wedstrijden werd Joseph Oosting in het begin van het seizoen ontslagen door de Tukkers. Van den Brom volgde hem op en startte met drie overwinningen uit zijn eerste drie wedstrijden uitstekend bij de club uit Enschede. Die bliksemstart lijkt echter alweer lang geleden. De laatste zege van Twente (in competitieverband) is alweer ruim een maand geleden (2-1 tegen Heracles).

Na de 0-0 tegen Telstar heerste er chagrijn op de tribunes. “Is FC Twente terug bij af?”, stelt Leon ten Voorde van Tubantia. “Na de zwakke voorstelling tegen Telstar (0-0) klonk er voor het eerst een striemend fluitconcert, waarna de harde kern ‘voetballen, voetballen’, riep. De club met de top 5 ambities haalde uit de laatste vier duels maar drie punten en die karige oogst kostte Joseph Oosting aan het begin van het seizoen zijn baan”, zag de journalist.

“Natuurlijk is de situatie van toen niet te vergelijken met nu. Aan dat ontslag ging immers een moeizame tweede seizoenshelft vooraf en een voorbereiding zonder aanknopingspunten”, weet Tubantia.

“Maar het zegt iets dat het ook zijn opvolger John van den Brom na een flitsende start nog niet is gelukt om FC Twente daar neer te zetten waar het wil zijn: de subtop. Het seizoen is nog lang en de verschillen zijn klein, maar na twaalf wedstrijden zit er wel een patroon in het ondermaatse presteren. Vier keer gewonnen, vier maal gelijk en vier keer verloren: het zijn de cijfers van een middenmoter”, aldus Ten Voorde.