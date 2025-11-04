FC Twente heeft voor de komende jaren grote ambities. Algemeen directeur Dominique Scholten onthult in de podcast Sinds 1965 dat de Tukkers de komende jaren structureel bij de top 5 moeten gaan eindigen en dat De Grolsch Veste een capaciteit moet gaan krijgen van ten minste 40.000 toeschouwers.

FC Twente kende financieel ontzettend zware tijden vanaf medio 2014. Door financieel wanbeleid werd de club in de jaren 2015 en 2016 bovendien meermaals bestraft met een puntenstraf van de KNVB. In 2016 moest de club zelfs vrezen voor het verliezen van de proflicentie, maar zover kwam het niet. In de jaren daarna was het financieel behelpen voor FC Twente, met zelfs degradatie in het seizoen 2017-2018 tot gevolg. De club promoveerde het seizoen daarop gelijk weer en klom geleidelijk aan weer uit het dal en inmiddels gaat alles weer voor de wind in Enschede, getuige ook de klinkende jaarcijfers.

Dat FC Twente de wind in de zeilen heeft, houdt ook in dat de club weer positief naar de toekomst kan kijken. "Onze kernwaarden zijn Trots, Noaberschap en Ambitie. Daar blijven we altijd voor staan, maar de komende jaren willen we meer de nadruk gaan leggen op ambitie", aldus Scholten. "De mannen moeten structureel bij de top 5 gaan spelen, de vrouwen bij de top 2. En zowel bij de mannen als de vrouwen is elk jaar de groepsfase in Europa de doelstelling."

De Grolsch Veste moet worden uitgebreid

De Grolsch Veste is in het recente verleden al tweemaal uitgebreid (2008 en 2011), maar als het aan FC Twente ligt dan wordt de tweede ring binnen afzienbare tijd helemaal afgemaakt. Het is nog niet bekend wanneer, maar er zijn al wel gesprekken gevoerd met diverse partijen. "Er is ruimte voor achtduizend tot twaalfduizend nieuwe plekken", onthult Scholten. Momenteel biedt De Grolsch Veste plaats aan 30.205 toeschouwers. "De behoefte voor een groter stadion is er volop", wijst de algemeen directeur op het feit dat er liefst zevenduizend supporters op de wachtlijst staan voor een seizoenkaart.

FC Twente wil Nederlands elftal naar Enschede halen

Met een uitbreiding van De Grolsch Veste naar een capaciteit van minimaal veertigduizend hoopt FC Twente ook de deuren te openen voor interlands van het Nederlands elftal. "De Grolsch Veste moet de plek worden in het oosten van Nederland waar je naar toe gaat voor het absolute topvoetbal", geeft Scholten aan. "Wij zien het ook als een stukje service voor de regio. Wat is er dan nog mooier dan dat je op de fiets naar Nederland-Duitsland kunt gaan? Wij staan er door de organisatie van meerdere evenementen en wedstrijden goed op bij de KNVB. Als we dit voor elkaar krijgen, hoef je voor Oranje niet altijd meer naar Amsterdam of Rotterdam.”

FC Twente ziet PSV als voorbeeld voor hoofdsponsorschap

Verder wil FC Twente in de toekomst dat het hoofdsponsorschap van de club wordt gedragen door de hele regio. Momenteel prijkt GGM Gastro op de voorkant van het shirt, maar dat moet in de toekomst dus anders. Hierbij mikt de club op een constructie zoals PSV die ook heeft met Brainport Eindhoven. "Via het shirt willen we de regio gaan uitdragen", vertelt Scholten. "We moeten nog nadenken hoe we daar precies invulling aan gaan geven. Maar het is wel onze wens dat we met ons shirt als uithangbord de regio gaan uitdragen. Wij zijn een club die heel erg sterk is geworteld in de regio en die krachten willen we graag gaan bundelen. Wij willen graag verbinden, de stem van de regio zijn en een bepaalde impact gaan creëren", besluit de directeur van FC Twente.