Van den Brom verbaasd door Twente: ‘Eerste keer in mijn loopbaan dat ik dit meemaak’

FC Twente-trainer John van den Brom
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
1 november 2025, 09:11

John van den Brom heeft het uitstekend naar zijn zin bij FC Twente. De oefenmeester, die in september de ontslagen Joseph Oosting opvolgde bij de Tukkers, krijgt in Enschede te maken met faciliteiten die voorheen nog onbekend voor hem waren.

Van den Brom nam in september het stokje over van Oosting bij Twente en boekte direct drie zeges (op Sparta, Fortuna Sittard en Heracles). De trainer is uitstekend op zijn plek in de Grolsch Veste. Het spelershome van de Tukkers zit vlak bij de trainerskamer van Van den Brom, iets wat op het eerste oog niet gek lijkt: “Maar het is de eerste keer in mijn loopbaan dat ik dat meemaak”, vertelt de oefenmeester tegenover het Algemeen Dagblad.

“Bij andere clubs zit je als trainer op je kantoor en de spelers zitten beneden in de kleedkamer, waardoor je nooit makkelijk contact hebt. Hier staat de deur altijd open en vraagt een speler: kopje koffie, trainer? Normaal gesproken zitten de buitenlanders bij elkaar, de jeugdspelers, de trainers. Bij Twente zit alles kriskras door elkaar en dat is echt de kracht van deze groep en club”, vervolgt de oud-trainer van onder meer ADO Den Haag en Vitesse.

Vrouw stuurde Van den Brom weg

Van den Brom kijkt terug op een mindere zomer. De trainer leek na zijn vertrek bij Vitesse op weg naar ADO Den Haag, maar dat ging niet door vanwege een keuze van de buitenlandse eigenaren. “In die dagen kwam al het vervelende samen. Ik was niet de leukste thuis, zo heb ik later gehoord van mijn vrouw. Ik was gefrustreerd en geïrriteerd en wilde alleen nog maar leuke dingen gaan doen”, vertelt hij.

“We hebben een bootje en bij mooi weer zei ik tegen mijn vrouw: kom, we gaan varen. Maar zij heeft natuurlijk haar eigen leven en moest gewoon werken. Na een tijdje zei ze steeds vaker: ga alsjeblieft vandaag weg. Ik heb heel wat uren op de golfbaan gestaan. Vaak met Jan (Streuer, td van FC Twente, red.), ja, maar dat doen we al jaren”, aldus Van den Brom, die achteraf blij is dat zijn overstap naar ADO niet is doorgegaan.

