LIVE Eredivisie | Ajax met Steur tegen Feyenoord, Van Persie voert drie wissels door

Een heuglijk feit: vanmiddag om uur staan Ajax en Feyenoord precies voor de 200ste keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. De Amsterdammers tankten in aanloop naar De Klassieker wat broodnodig vertrouwen: ze wonnen hun laatste twee Eredivisieduels onder interim-coach Fred Grim en kwamen afgelopen woensdag eindelijk van de hatelijke nul af in de Champions League. Zijn Rotterdamse collega Robin van Persie wordt ondertussen geplaagd door blessures en moest donderdag in Roemenië een pijnlijke Europese nederlaag incasseren. Wie pakt vandaag de punten? Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij De Klassieker Ajax - Feyenoord.
We zullen zien hoe het gaat. Ze hebben feyenoord vaker hoger ingeschat voor de winst, en juist op die momenten speelden ze de beste wedstrijd van het seizoen waardoor feyenoord met lege handen bleef. Of dat de uitslag vrij vertekend was. (Zijn wel aantal voorbeelden van te noemen) Benieuwd hoe het deze keer gaat. Hoop in ieder geval op wedstrijd vol strijd.
