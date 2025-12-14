Live voetbal 4

Jordan Henderson viert eerste Brentford-goal met eerbetoon aan Diogo Jota

Jordan Henderson
Foto: © Viaplay
14 december 2025, 19:34

Jordan Henderson heeft zondag zijn eerste doelpunt voor Brentford gemaakt. De oud-speler van Ajax zette zijn club twintig minuten voor tijd op voorsprong in het thuisduel met Leeds United en vierde zijn treffer met een eerbetoon aan zijn overleden oud-ploeggenoot Diogo Jota.

Op de dag waarop zijn vorige club in De Klassieker met 2-0 te sterk was voor Feyenoord, speelde Henderson (35) zijn zeshonderdste Premier League-duel. Het leeuwendeel daarvan droeg hij het shirt van Liverpool, 492 duels om precies te zijn. In zijn laatste drie seizoenen op Anfield deelde de Engelsman de kleedkamer met Jota, die afgelopen zomer door een eenzijdig auto-ongeluk samen met zijn jongere broer André Silva om het leven kwam.

Tegen Leeds had Henderson zondag alweer voor de veertiende keer in zestien speelronden een basisplaats bij Brentford. Twintig minuten voor tijd brak de routinier, met het nodige fortuin, de score open. Een voorzet van ploeggenoot Rico Henry werd door een tegenstander weggetikt en belandde voor de voeten van Henderson. Diens lage schot leek naast te gaan, maar werd bij de paal door Leeds-verdediger Jaka Bijol dusdanig van richting veranderd dat hij binnen ging: 1-0. Henderson vierde zijn eerste Brentford-goal eerst met zijn ploeggenoten, om daarna in zijn eentje de kenmerkende PlayStation celebration van Jota in te zetten.

De primeur van Henderson zou overigens niet genoeg blijken voor een zege. Dik tien minuten later tekende Dominic Calvert-Lewin namelijk voor de niet onverdiende gelijkmaker: 1-1. Door de remise blijft Brentford, waar Sepp van den Berg de hele wedstrijd speelde, voorlopig steken op de veertiende plaats in de Premier League.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

