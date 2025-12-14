Ajax verslaat Feyenoord in boeiende Klassieker, PSV lachende derde

Ajax heeft zondagmiddag in een intense Klassieker afgerekend met aartsrivaal Feyenoord. 'Mister 1-0' tekende al na een kwartier spelen voor de eerste treffer van de middag, waarna invaller in blessuretijd voor de 2-0 eindstand zorgde. Door de derde achtereenvolgende competitiezege op rij stijgt het elftal van Fred Grim naar de derde plaats in de Eredivisie, maar koploper PSV zou als grootste winnaar van de Klassieker bestempeld kunnen worden.

Grim kon in De Klassieker niet beschikken over Kenneth Taylor, waardoor Sean Steur (17) net als woensdag tegen Qarabag (2-4 winst) mocht starten op het middenveld. Door de schorsing van Youri Baas keerde Ko Itakura terug in het centrum van de defensie, waar hij een duo vormde met de achttienjarige Aaron Bouwman. Youri Regeer startte daarom 'op zes'. Van Persie voerde bij Feyenoord drie wijzigingen door ten opzichte van de pijnlijke 4-3 nederlaag bij FCSB van donderdag: Tsuyoshi Watanabe was fit genoeg om zijn plek in de verdediging naast Anel Ahmedhozic weer in te nemen en Bart Nieuwkoop kreeg op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Jordan Lotomba. Voorin keerde topscorer Ayase Ueda terug in de basis, ten koste van Casper Tengstedt.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord nam vanaf de aftrap het initiatief en dwong Ajax in balbezit terug op eigen helft. Bij balverlies werd de thuisploeg bovendien tot in de eigen zestien opgejaagd. De Rotterdammers slaagden er echter maar mondjesmaat in om door de dicht op elkaar spelende Amsterdamse linies heen te komen en kwamen daardoor niet tot echte kansen. Ajax vertrouwde op snelle tegenaanvallen en dat leidde na een klein kwartier spelen tot de openingstreffer. Oscar Gloukh bezorgde de bal bij aanvoerder Klaassen, die van dik twintig meter een hard schot richting de verre hoek afvuurde. Timon Wellenreuther kreeg er nog wel een vinger tegenaan, maar kon de bal niet voldoende van richting veranderen om de 1-0 te voorkomen.

Na een halfuur spelen volgde een tweede domper voor Feyenoord en Van Persie, toen Nieuwkoop de strijd met - op het oog - een liesblessure moest staken. Lotomba was zijn vervanger. De Rotterdammers kwamen ook na de openingstreffer niet tot hele grote kansen. Wel mocht Quinten Timber vanaf de rand van de zestien een vrije trap nemen na een overtreding van Bouwman op Ueda die de Ajax-verdediger op geel kwam te staan, maar zijn inzet belandde in de muur. Op slag van rust toog Ahmedhodzic mee naar voren, maar de verdediger kopte een voorzet van Anis Hadj Moussa over het doel van Vítezslav Jaros. Aan de overkant kreeg Ajax twee kansjes om de voorsprong te verdubbelen, maar Wellenreuther bracht redding op een laag schot van Lucas Rosa en een poeier van Kasper Dolberg. Zo zochten beide elftallen na 45 minuten met een 1-0 voorsprong voor Ajax de kleedkamers op.

Ueda zal gehoopt hebben om in deze Klassieker af te rekenen met het beeld dat hij het alleen tegen 'de kleintjes' kan, maar kwam in de eerste helft nauwelijks in het stuk voor. Vijf minuten na rust was daar dan toch dé kans voor de Japanse Eredivisietopscorer. Na een prima pass van Valente was Ueda zijn bewaker Bouwman eindelijk eens te slim af, maar zijn schot belandde naast de tweede paal. Even later kwam Valente ongelukkig in botsing met Regeer. Beiden werden in eerste instantie opgelapt, maar na een uur spelen moest de Feyenoord-smaakmaker zich toch laten wisselen. In-beom Hwang was zijn vervanger. Feyenoord ontwikkelde in de tweede helft opnieuw een overwicht en zorgde ervoor dat Ajax soms minutenlang niet van de eigen helft afkwam, maar opnieuw was er nauwelijks ruimte te vinden tussen de compacte Amsterdamse linies. Een zeldzame schietkans voor Timber werd door Jaros uit zijn doel gehouden. Ajax kreeg aan de overkant meerdere kansjes om de voorsprong te verdubbelen, maar Gloukh kwam bij een veelbelovende counter niet tot schieten en Godts en invaller Kian Fitz-Jim mikten in kansrijke positie naast.

In blessuretijd gooide een andere invaller, Jorthy Mokio, het duel definitief in het slot. Na een lange bal van Jaros schoot de Belg met links de 2-0 achter Wellenreuther. Door de overwinning nemen de Amsterdammers de derde plaats over van N.E.C., dat zaterdag twee punten morste op bezoek bij Telstar (2-2). PSV is echter de grootste winnaar van het weekend: door het verlies van nummer twee Feyenoord heeft de regerend landskampioen nu een voorsprong van negen punten te pakken.