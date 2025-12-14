Ajax verslaat Feyenoord in boeiende Klassieker, PSV lachende derde

Ajax heeft zondagmiddag in een intense Klassieker afgerekend met aartsrivaal Feyenoord. 'Mister 1-0' Davy Klaassen tekende al na een kwartier spelen voor de eerste treffer van de middag, waarna invaller Jorthy Mokio in blessuretijd voor de 2-0 eindstand zorgde. Door de derde achtereenvolgende competitiezege op rij stijgt het elftal van Fred Grim naar de derde plaats in de Eredivisie, maar koploper PSV zou als grootste winnaar van de Klassieker bestempeld kunnen worden.
Grim kon in De Klassieker niet beschikken over Kenneth Taylor, waardoor Sean Steur (17) net als woensdag tegen Qarabag (2-4 winst) mocht starten op het middenveld. Door de schorsing van Youri Baas keerde Ko Itakura terug in het centrum van de defensie, waar hij een duo vormde met de achttienjarige Aaron Bouwman. Youri Regeer startte daarom 'op zes'. Van Persie voerde bij Feyenoord drie wijzigingen door ten opzichte van de pijnlijke 4-3 nederlaag bij FCSB van donderdag: Tsuyoshi Watanabe was fit genoeg om zijn plek in de verdediging naast Anel Ahmedhozic weer in te nemen en Bart Nieuwkoop kreeg op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Jordan Lotomba. Voorin keerde topscorer Ayase Ueda terug in de basis, ten koste van Casper Tengstedt.
Feyenoord nam vanaf de aftrap het initiatief en dwong Ajax in balbezit terug op eigen helft. Bij balverlies werd de thuisploeg bovendien tot in de eigen zestien opgejaagd. De Rotterdammers slaagden er echter maar mondjesmaat in om door de dicht op elkaar spelende Amsterdamse linies heen te komen en kwamen daardoor niet tot echte kansen. Ajax vertrouwde op snelle tegenaanvallen en dat leidde na een klein kwartier spelen tot de openingstreffer. Oscar Gloukh bezorgde de bal bij aanvoerder Klaassen, die van dik twintig meter een hard schot richting de verre hoek afvuurde. Timon Wellenreuther kreeg er nog wel een vinger tegenaan, maar kon de bal niet voldoende van richting veranderen om de 1-0 te voorkomen.
Na een halfuur spelen volgde een tweede domper voor Feyenoord en Van Persie, toen Nieuwkoop de strijd met - op het oog - een liesblessure moest staken. Lotomba was zijn vervanger. De Rotterdammers kwamen ook na de openingstreffer niet tot hele grote kansen. Wel mocht Quinten Timber vanaf de rand van de zestien een vrije trap nemen na een overtreding van Bouwman op Ueda die de Ajax-verdediger op geel kwam te staan, maar zijn inzet belandde in de muur. Op slag van rust toog Ahmedhodzic mee naar voren, maar de verdediger kopte een voorzet van Anis Hadj Moussa over het doel van Vítezslav Jaros. Aan de overkant kreeg Ajax twee kansjes om de voorsprong te verdubbelen, maar Wellenreuther bracht redding op een laag schot van Lucas Rosa en een poeier van Kasper Dolberg. Zo zochten beide elftallen na 45 minuten met een 1-0 voorsprong voor Ajax de kleedkamers op.
Ueda zal gehoopt hebben om in deze Klassieker af te rekenen met het beeld dat hij het alleen tegen 'de kleintjes' kan, maar kwam in de eerste helft nauwelijks in het stuk voor. Vijf minuten na rust was daar dan toch dé kans voor de Japanse Eredivisietopscorer. Na een prima pass van Valente was Ueda zijn bewaker Bouwman eindelijk eens te slim af, maar zijn schot belandde naast de tweede paal. Even later kwam Valente ongelukkig in botsing met Regeer. Beiden werden in eerste instantie opgelapt, maar na een uur spelen moest de Feyenoord-smaakmaker zich toch laten wisselen. In-beom Hwang was zijn vervanger. Feyenoord ontwikkelde in de tweede helft opnieuw een overwicht en zorgde ervoor dat Ajax soms minutenlang niet van de eigen helft afkwam, maar opnieuw was er nauwelijks ruimte te vinden tussen de compacte Amsterdamse linies. Een zeldzame schietkans voor Timber werd door Jaros uit zijn doel gehouden. Ajax kreeg aan de overkant meerdere kansjes om de voorsprong te verdubbelen, maar Gloukh kwam bij een veelbelovende counter niet tot schieten en Godts en invaller Kian Fitz-Jim mikten in kansrijke positie naast.
In blessuretijd gooide een andere invaller, Jorthy Mokio, het duel definitief in het slot. Na een lange bal van Jaros schoot de Belg met links de 2-0 achter Wellenreuther. Door de overwinning nemen de Amsterdammers de derde plaats over van N.E.C., dat zaterdag twee punten morste op bezoek bij Telstar (2-2). PSV is echter de grootste winnaar van het weekend: door het verlies van nummer twee Feyenoord heeft de regerend landskampioen nu een voorsprong van negen punten te pakken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De mannen van Van Persie vernederd door de jongetjes van Grim. Van Persie heeft een reactie geeist van zijn spelers na de schandelijke blamage in Roemenie. Het antwoord kwam niet. De magie is uitgewerkt en Van Persie gaat dit niet meer keren. Dit gaat niet meer goedkomen. Feijenoord op 9! punten achter op de landskampioen en ik zie Ajax net als vorig jaar wel 2e worden. Grote crisis op zuid, flinke paniek na weer de zoveelste nederlaag. En Ueda weer niet gezien in een grote wedstrijd. Benieuwd wie Van Persie vandaag voor de bus gaat gooien.
@FrankdeG gemiddelde leeftijd van Ajax was 23.7 t.o.v. gemiddelde leeftijd bij Feyenoord van 25.4. Maar beste team had gewonnen.
De jeugd van Ajax weet nu ook al hoe het is om van Feyenoord te winnen dat is altijd fijn natuurlijk. 2-0 is een terechte uitslag. Ueda bevestigt weer eens dat hij alleen tegen de kleintjes kan scoren. De druk op v Persie neemt toe zal hij de kerst halen?
Allereerst: Gefeliciteerd Ajax! Daarna: dit was geen goede wedstrijd van beide ploegen. Wat dat betreft wist iedereen met een beetje verstand van zaken wel dat er vooraf geen duidelijke favoriet zou zijn en het geen walkover zou worden. Zeker de eerste helft ging het wat betreft veldspel erg gelijk op. Een moment van slecht positioneren waardoor Klaassen teveel en te lang de ruimte kreeg veroorzaakte het doelpunt. Mooi doelpunt van Klaassen, vooral de kracht waarmee geschoten werd. Feyenoord had ook zeker wel wat mogelijkheden, maar was te statisch. Dan kom je er tegen deze speelwijze niet doorheen. Ajax speelde namelijk eigenlijk zoals ze onder Heitinga al hadden moeten spelen: Erg verdedigend de boel dichthouden en dan vanuit de omschakeling kansen proberen te creëren. Af en toe werden ze daarin gevaarlijk, en het blok achterin kon Feyenoord niet doorbreken. Vond bij Ajax Dolberg goed spelen. Zijn spel was echt in dienst van de ploeg. Wijndal vond ik negatief opvallen aan de kant van Ajax. Veel onrust zaaien en met veel theater de tegenstander kaarten proberen aan te naaien. Aan de kant van Feyenoord was Valente weer de beste speler. Zijn inzicht is zo enorm goed en beweegt zich overal tussendoor. Ondanks het statische spel bij Feyenoord wist hij er nog wat beweging in te krijgen. Dat viel met zijn gedwongen wissel ook weg. Moet zeggen dat ik de scheidsrechter ook prima vond fluiten. Hij zag wat kleine dingen over het hoofd, maar geen grote zaken. Prima wedstrijd, iets dat met het lage niveau dit seizoen ook weleens gezegd mag worden. Een gelijkspel had overigens ook prima gekunt. Zeker het tweede deel van de tweede helft drong Feyenoord veem aan maar, maar deed het er te weinig mee. Tactisch stond ajax echter wel sterk te verdedigen en kregen ze mogelijkheden vanuit de counter. Dus als je dan een winnaar aan zou moeten wijzen, kan ik me voorstellen dat je dan net bij Ajax uitkomt. Als Ajax elke week op deze manier gaat spelen, kunnen ze er nog een prima seizoen van maken. Voor de titel is de spanning nu nog verder weg, net daaronder is het wel weer spannender. Voor Feyenoord is het hopen dat geblesseerde spelers snel terugkomen. Het werd duidelijk dat als je nu moet wisselen, de mogelijkheden te minimaal zijn om wat aan het spel te veranderen.
@TripleXXX Laat die laatste zin lekker gaan :)
@TripleXXX Frank is voor PSV. 😉
Top, lekker gevochten! Elke speler gaf de volle 100%, ook eens mooi.
Hoe graag ik ook anders zou zeggen, deze keer was het een verdiende winst zonder aanmerkingen. En dat is heel vaak anders geweest
Gefeliciteerd Ajax. Verdedigend was het solide vandaag.
Verdiend gewonnen. Mooie counters. Feyenoord probeerde het maar kwam er niet door. Verdienste van 020. Tweede helft was beter, maar verdedigend stond het als een blok bij jullie. Aanvallend was Feyenoord onmachtig. Vleugels waren lam. Targhaline blijft te langzaam, Timber was onzuiver en sloom. Centrum verdedigend stond ok, maar backs blijven zwak. Verdedigend en aanvallend. Maar, de beste ploeg met de beste strategie heeft terecht gewonnen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De mannen van Van Persie vernederd door de jongetjes van Grim. Van Persie heeft een reactie geeist van zijn spelers na de schandelijke blamage in Roemenie. Het antwoord kwam niet. De magie is uitgewerkt en Van Persie gaat dit niet meer keren. Dit gaat niet meer goedkomen. Feijenoord op 9! punten achter op de landskampioen en ik zie Ajax net als vorig jaar wel 2e worden. Grote crisis op zuid, flinke paniek na weer de zoveelste nederlaag. En Ueda weer niet gezien in een grote wedstrijd. Benieuwd wie Van Persie vandaag voor de bus gaat gooien.
@FrankdeG gemiddelde leeftijd van Ajax was 23.7 t.o.v. gemiddelde leeftijd bij Feyenoord van 25.4. Maar beste team had gewonnen.
De jeugd van Ajax weet nu ook al hoe het is om van Feyenoord te winnen dat is altijd fijn natuurlijk. 2-0 is een terechte uitslag. Ueda bevestigt weer eens dat hij alleen tegen de kleintjes kan scoren. De druk op v Persie neemt toe zal hij de kerst halen?
Allereerst: Gefeliciteerd Ajax! Daarna: dit was geen goede wedstrijd van beide ploegen. Wat dat betreft wist iedereen met een beetje verstand van zaken wel dat er vooraf geen duidelijke favoriet zou zijn en het geen walkover zou worden. Zeker de eerste helft ging het wat betreft veldspel erg gelijk op. Een moment van slecht positioneren waardoor Klaassen teveel en te lang de ruimte kreeg veroorzaakte het doelpunt. Mooi doelpunt van Klaassen, vooral de kracht waarmee geschoten werd. Feyenoord had ook zeker wel wat mogelijkheden, maar was te statisch. Dan kom je er tegen deze speelwijze niet doorheen. Ajax speelde namelijk eigenlijk zoals ze onder Heitinga al hadden moeten spelen: Erg verdedigend de boel dichthouden en dan vanuit de omschakeling kansen proberen te creëren. Af en toe werden ze daarin gevaarlijk, en het blok achterin kon Feyenoord niet doorbreken. Vond bij Ajax Dolberg goed spelen. Zijn spel was echt in dienst van de ploeg. Wijndal vond ik negatief opvallen aan de kant van Ajax. Veel onrust zaaien en met veel theater de tegenstander kaarten proberen aan te naaien. Aan de kant van Feyenoord was Valente weer de beste speler. Zijn inzicht is zo enorm goed en beweegt zich overal tussendoor. Ondanks het statische spel bij Feyenoord wist hij er nog wat beweging in te krijgen. Dat viel met zijn gedwongen wissel ook weg. Moet zeggen dat ik de scheidsrechter ook prima vond fluiten. Hij zag wat kleine dingen over het hoofd, maar geen grote zaken. Prima wedstrijd, iets dat met het lage niveau dit seizoen ook weleens gezegd mag worden. Een gelijkspel had overigens ook prima gekunt. Zeker het tweede deel van de tweede helft drong Feyenoord veem aan maar, maar deed het er te weinig mee. Tactisch stond ajax echter wel sterk te verdedigen en kregen ze mogelijkheden vanuit de counter. Dus als je dan een winnaar aan zou moeten wijzen, kan ik me voorstellen dat je dan net bij Ajax uitkomt. Als Ajax elke week op deze manier gaat spelen, kunnen ze er nog een prima seizoen van maken. Voor de titel is de spanning nu nog verder weg, net daaronder is het wel weer spannender. Voor Feyenoord is het hopen dat geblesseerde spelers snel terugkomen. Het werd duidelijk dat als je nu moet wisselen, de mogelijkheden te minimaal zijn om wat aan het spel te veranderen.
@TripleXXX Laat die laatste zin lekker gaan :)
@TripleXXX Frank is voor PSV. 😉
Top, lekker gevochten! Elke speler gaf de volle 100%, ook eens mooi.
Hoe graag ik ook anders zou zeggen, deze keer was het een verdiende winst zonder aanmerkingen. En dat is heel vaak anders geweest
Gefeliciteerd Ajax. Verdedigend was het solide vandaag.
Verdiend gewonnen. Mooie counters. Feyenoord probeerde het maar kwam er niet door. Verdienste van 020. Tweede helft was beter, maar verdedigend stond het als een blok bij jullie. Aanvallend was Feyenoord onmachtig. Vleugels waren lam. Targhaline blijft te langzaam, Timber was onzuiver en sloom. Centrum verdedigend stond ok, maar backs blijven zwak. Verdedigend en aanvallend. Maar, de beste ploeg met de beste strategie heeft terecht gewonnen.