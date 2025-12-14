Live voetbal 3

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

Spandoek bij FC Groningen over de F-Side van Ajax
Supporters van FC Groningen steken de supporters van de F-Side bij Ajax een hart onder de riem. Zij vinden het onterecht dat de gehele tribune leeg bleef tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord.

De F-Side was volledig leeg bij De Klassieker als gevolg van de doelbewuste en succesvolle poging om de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen te staken. Met het herhaaldelijk gooien van vuurwerk wilden ze de overleden fan Tum eren, wiens droom het zou zijn geweest om een wedstrijd te laten staken.

Bij de wedstrijd van Groningen tegen FC Volendam (3-0) van zaterdagavond toonden de thuissupporters spandoeken met de tekst: "Massale straf F-Side voor daden van individuen. Waar is de logica? Stop collectieve straffen."

Een dag later werd de F-Side door veel kijkers niet gemist. Kijkers vonden de sfeer zelf beter zonder de harde kern. "Fijn dat lege vak. Kan je eindelijk weer eens voetbal kijken zonder megafoon of trommel", schreef een kijker bijvoorbeeld op X. Iemand anders stelde: "Wat een verademing dit, het gezang van het publiek." Ook supportersvereniging Ajax Life is tevreden. "Zuid 1 mag dan verlaten zijn, de rest pakt het lekker op."

Een kijker opperde dat de F-Side ook gevuld had kunnen worden met kinderen. "Zo zonder harde kern is het best prima tot nu toe. Die trommels en megafoon, zijn we die dan ook kwijt? Hadden wel paar basisscholen uitgenodigd mogen worden."

Ben je het eens dat er geen collectieve straffen uitgedeeld moeten worden?

108 stemmen
CG
2.842 Reacties
874 Dagen lid
13.481 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het beviel anders héél erg goed zonder aanwezigheid van de F-side. Dat was wel sterk bewezen in het stadion.

