De overleden supporter van Ajax, die zondag werd geëerd door de fanatieke F-Side, zou ervan hebben gedroomd een wedstrijd te kunnen laten staken. Dat wordt gezegd in een WhatsApp-gesprek dat rondgaat op sociale media en plaatsvond vlak voor de aftrap bij Ajax – FC Groningen.
Thijmen Ruben Pfann, in de supporterswereld beter bekend als Tum, kwam op 19 november op 29-jarige leeftijd om het leven. Zijn afscheidsceremonie vond plaats in het supportershome van Ajax. Tum was lid van de groep Amsterdam Hooligans 5th. Daarom zou zijn gekozen voor het ontregelen van de wedstrijd in de vijfde minuut. Dat is althans te lezen in berichten die FCUpdate heeft ingezien.
“Tum van Hooligans Amsterdam is laatst overleden. Er was een eerbetoon en blijkbaar was zijn droom om een wedstrijd helemaal te laten staken, dus daar gaan ze nu voor", is te lezen in WhatsApp-berichten die zondag 19.58 uur werden doorgestuurd, twee minuten voor de aftrap. "Ze zijn net binnengestormd met potten en alles. Een paar van ons komen uit Almere en IJmuiden. Ze gaan in de 5de minuut staken, want: Amsterdam 5th Hooligans."
Op sociale media ging zondagavond een foto rond van twee supporters van Ajax die zich voorbereiden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen te zien, volledig gehuld in het zwart, die lanceerbuizen vasthouden. Ook circuleren beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controle van stewards in de Johan Cruijff ArenA hebben omzeild. Via een nooduitgang zouden fans de veiligheidscontroles hebben ontweken
Het spandoek zelf vind ik al discutabel. Iemand met een bebloed gezicht afbeelden en dat presenteren als eerbetoon… dat gaat richting geweldsverheerlijking. En waarom heeft Ajax dit überhaupt toegestaan? Er is duidelijk niets gecontroleerd. En dan die zogenaamde “droom” om een wedstrijd te laten staken. Dat is geen eerbetoon, dat is egoïsme ten koste van duizenden supporters die gewoon voor voetbal komen. Het zegt alles over hoe scheef de prioriteiten hier lagen.
@FrankdeG Jij roept telkens dat ik “provocerend” ben, maar je gaat nooit in op de inhoud. Hoe kan je namelijk zeggen dat Ajax dit niet heeft toegestaan, terwijl er een metersgroot spandoek met een bebloed gezicht zonder enige controle door is gekomen? Zoiets krijg je niet even in je binnenzak mee. Dat gaat of door de keuring, of langs toezicht dat niet functioneert. Beide wijzen op verantwoordelijkheid van de club. Dat benoemen is geen provocatie, dat is gewoon realiteit. Als je elk feit dat je niet zint maar “provocerend” noemt, dan is dat vooral een manier om niet te hoeven reageren op wat er werkelijk misging.
Ajax heeft het wel toegestaan aangezien ze gwn naar binnen konden gaan via de nooduitgang. En zoveel vuurwerk enzo. in het vak mochten hebben blijkbaar. Bedoel waar zijn stewards (in samenwerking met politie desnoods) voor bedoeld? Waarom checken ze bij de ingangen van stadions? Check de feiten hoe het is ontstaan dan is het een 1+1 sommetje
Het is volkomen duidelijk dat FrankdeG en ik een totaal andere mening hebben over "wat er werkelijk misging". Het staat mensen dus ook volkomen vrij om mee te gaan in jouw werkelijkheid of niet. Persoonlijk vind ik het niet werkelijk, dus ik ga daar niet op in. Mensen zijn het soms wel of soms niet met me eens. Prima. Ik ben het in elk geval niet met jou eens. En dus hoef ik er niet op in te gaan.
@KC21, Ajax heeft de nooduitgangen niet open gezet. Die zijn geforceerd door de F-side. Nooduitgangen zijn er niet voor niets. En dat deze geforceerd worden door supporters is niet goed, maar jouw opmerking dat ajax dit heeft gedaan is verwerpelijk en provocerend van het hoogste niveau. Je gaat sinds gisteren al volkomen los op elk bericht over ajax. Ongelooflijk dat FCUpdate dit allemaal toelaat.
@FrankdeG Je blijft dingen verdraaien die ik nooit gezegd heb. Ik heb nergens beweerd dat Ajax zelf de nooduitgangen heeft opengezet. Waar ik op wijs, is dat Ajax verantwoordelijk is voor het controleren, beveiligen en monitoren van die nooduitgangen. Dat is iets totaal anders. Als een nooddeur in een stadion zo makkelijk te forceren is dat er tientallen mensen ongecontroleerd binnenkomen, dan heeft de club de veiligheid niet op orde. Dat is geen provocatie, dat is gewoon hoe stadionveiligheid werkt. En dat ik “los ga” omdat ik feiten benoem, zegt meer over jou dan over mij. Ik reageer inhoudelijk, jij maakt het steeds persoonlijk en gaat off-topic. Laten we het gewoon bij de inhoud houden.
@KC21, Dat heeft ajax ook gedaan zoals elke club dat doet. Vuurwerk, snippers, stewards moeten daar gewoon op controleren. In geval van ajax zijn nooduitgangen geforceerd en zijn daardoor mensen zonder kaartje en met zakken vuurwerk naar binnen gekomen. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren, maar het is helaas onderdeel van een breed maatschappelijk probleem zoals we dit in Amsterdam en eerder ook in Rotterdam zagen. Daar moet streng tegen opgetreden worden.
@FrankdeG Je blijft maar doen alsof ik heb gezegd dat Ajax zelf de nooduitgangen heeft geopend, terwijl ik duidelijk heb gezegd dat het probleem is dat er geen toezicht was en dat mensen zonder kaartje zo naar binnen konden. Dat is een organisatorisch probleem, geen verzinsel. En elke keer als jij geen inhoudelijk argument hebt, ga je roepen dat ik “los ga” of “provocerend ben”. Dat is precies wat er nu weer gebeurt. Bovendien ga je zelf off-topic door telkens Rotterdam erbij te halen terwijl dit artikel over Ajax – Groningen gaat. Hou het gewoon bij de feiten: het is fout gegaan, het had voorkomen kunnen worden, en de club draagt daar verantwoordelijkheid voor. Meer zeg ik niet.
Een bebloed gezicht valt nog mee in vergelijking met spandoeken die te zien waren tijdens de Eufa Europa Conference League finale in 2022 in Tirana waarbij er door Feyenoorders doeken waren opgehangen met doodsbedreigingen aan het adres van Aboutaleb, zijn dochter en een zekere Paul van Dorst. Ook waren er doeken waarop Hitler werd verheerlijkt. De getoonde teksten stonden te boek als extreem geweldadig en bedreigend. Hmm, dan kijk ik liever een wedstrijdje naar een afgebeeld bebloed hoofd.
@Docker Dit is precies het probleem: je gaat nu weer volledig off-topic met voorbeelden die niets te maken hebben met Ajax – FC Groningen. Bovendien hadden die doeken in Tirana ook niks met Feyenoord als organisatie te maken; dat waren losse individuen buiten een stadion om. Clubs kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor alles wat supporters in het buitenland op straat doen. Hier gaat het over iets totaal anders: een metersgroot spandoek dat daadwerkelijk het stadion in is gekomen, onder toezicht van Ajax. Dat is wél verantwoordelijkheid van de club. Dat gebeurt niet “per ongeluk”. Zo’n doek moet worden meegenomen, uitgerold, en gecontroleerd. Daar heeft een club dus direct invloed op. En dat jij alles probeert weg te draaien met “maar elders was het erger” bevestigt juist dat je geen inhoudelijk argument hebt. Dit artikel gaat over Ajax, over nalatig veiligheidsbeleid, over mensen zonder kaartjes die via een nooduitgang binnenkwamen en over een directeur die aantoonbaar verkeerde informatie gaf. Blijf bij het onderwerp.
