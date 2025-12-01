De overleden supporter van Ajax, die zondag werd geëerd door de fanatieke F-Side, zou ervan hebben gedroomd een wedstrijd te kunnen laten staken. Dat wordt gezegd in een WhatsApp-gesprek dat rondgaat op sociale media en plaatsvond vlak voor de aftrap bij Ajax – FC Groningen.

Thijmen Ruben Pfann, in de supporterswereld beter bekend als Tum, kwam op 19 november op 29-jarige leeftijd om het leven. Zijn afscheidsceremonie vond plaats in het supportershome van Ajax. Tum was lid van de groep Amsterdam Hooligans 5th. Daarom zou zijn gekozen voor het ontregelen van de wedstrijd in de vijfde minuut. Dat is althans te lezen in berichten die FCUpdate heeft ingezien.

“Tum van Hooligans Amsterdam is laatst overleden. Er was een eerbetoon en blijkbaar was zijn droom om een wedstrijd helemaal te laten staken, dus daar gaan ze nu voor", is te lezen in WhatsApp-berichten die zondag 19.58 uur werden doorgestuurd, twee minuten voor de aftrap. "Ze zijn net binnengestormd met potten en alles. Een paar van ons komen uit Almere en IJmuiden. Ze gaan in de 5de minuut staken, want: Amsterdam 5th Hooligans."

Op sociale media ging zondagavond een foto rond van twee supporters van Ajax die zich voorbereiden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen te zien, volledig gehuld in het zwart, die lanceerbuizen vasthouden. Ook circuleren beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controle van stewards in de Johan Cruijff ArenA hebben omzeild. Via een nooduitgang zouden fans de veiligheidscontroles hebben ontweken