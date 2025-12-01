Ajax gaat de supporters die zondagavond in de Johan Cruijff ArenA zaten vergoeden, zo laat algemeen directeur Menno Geelen weten in een video op de clubkanalen. De Amsterdammers zullen de gedupeerde supporters hierover spoedig informeren.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Een dag na de wedstrijd heeft Geelen in een video gereageerd op de situatie. “Het was een gitzwarte avond voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral voor de mensen die van Ajax houden”, begint de algemeen directeur. “Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen, maar vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht en we hebben ze absoluut niet de avond kunnen geven die we hadden willen geven.”

Ajax gaat de aanwezige toeschouwers daarom tegemoet komen. “We hebben besloten deze mensen allemaal te vergoeden. Hoe en wat gaan we de mensen de komende tijd over informeren, maar het is het minste dat we kunnen doen.” Het duel wordt dinsdag om 14.30 uur achter gesloten deuren uitgespeeld.