Ajax gaat de supporters die zondagavond in de Johan Cruijff ArenA zaten vergoeden, zo laat algemeen directeur Menno Geelen weten in een video op de clubkanalen. De Amsterdammers zullen de gedupeerde supporters hierover spoedig informeren.
De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.
Een dag na de wedstrijd heeft Geelen in een video gereageerd op de situatie. “Het was een gitzwarte avond voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral voor de mensen die van Ajax houden”, begint de algemeen directeur. “Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen, maar vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht en we hebben ze absoluut niet de avond kunnen geven die we hadden willen geven.”
Ajax gaat de aanwezige toeschouwers daarom tegemoet komen. “We hebben besloten deze mensen allemaal te vergoeden. Hoe en wat gaan we de mensen de komende tijd over informeren, maar het is het minste dat we kunnen doen.” Het duel wordt dinsdag om 14.30 uur achter gesloten deuren uitgespeeld.
En het script gaat gewoon verder… Ajax vergoedt nu de aanwezige supporters, maar dat verandert niets aan het feit dat de basisveiligheid totaal niet op orde was. Je kunt niet zeggen dat je “alles hebt gedaan” terwijl je geen netten plaatst, terwijl dit een paar weken geleden ook al misging. Dat is gewoon nalatigheid. Daar komt nog bij dat de algemeen directeur later zei dat de nooduitgang “met geweld is geforceerd”. Maar de beelden laten iets heel anders zien: supporters die al binnen waren, zetten die deur zelf open zodat anderen zonder kaartje ongecontroleerd naar binnen konden. Dat is geen geweld, dat is een gebrek aan toezicht. Als een deur die normaal afgesloten hoort te zijn zo makkelijk opengaat, dan heb je je veiligheidsproces simpelweg niet in de hand. En dan kun je wel speurhonden inzetten, iedereen fouilleren en allerlei maatregelen opsommen, maar dat heeft nul waarde als er vervolgens via een zijkant mensen binnenkomen zonder enige controle. Dan is je hele protocol cosmetisch en niet effectief. Ajax kan nu doen alsof ze overvallen zijn, maar alles wijst op een ding: ze hadden geen grip op hun eigen stadion. Een vergoedingsactie verandert dat niet. Dit zijn structurele fouten, geen incidenten. En hij geeft zelf toe dat andere supporters in gevaar waren. Dat zegt eigenlijk genoeg.
Daar is ie weer met zijn netjes. Lachwekkend. Enig idee hoe makkelijk je bergen met vuurwerk over en door je netjes kan gooien? Hou toch op met je schijnoplossingen joh. Als het ooit bij jullie weer los gaat gaan die netjes je niet helpen. Als je dat denkt heb je echt teveel fantasie. En jouw fantasie en de manier waarop je reageert zegt eigenlijk óók genoeg.
@Docker Je blijft maar doen alsof ik zeg dat netjes alles oplossen. Natuurlijk niet. Maar het helpt wel om risico’s te verkleinen, precies zoals in andere stadions al jaren gebeurt. Het punt is dat Ajax niet eens de basis op orde had, laat staan iets extra’s. En los daarvan: misschien moeten Ajacieden niet alleen blij zijn met een vergoeding, maar vooral ook aangifte doen. Er zaten kinderen en families in het stadion die letterlijk doodsbang zijn geweest. Dit soort avonden kan voor sommige mensen een blijvend trauma veroorzaken.
Het was een gitzwarte avond voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral voor de mensen die van Ajax houden En de supporters van Groningen dan? Alleen een volledige schadeloos stelling is voldoende. En voortaan de wedstrijd aflasten als er een nood deur geforceerd wordt. Je weet van tevoren dat het fout gaat.
