Studio Voetbal heeft zondagavond de hoogste kijkcijfers in lange tijd genoteerd. Na de gebeurtenissen bij Ajax – FC Groningen schakelden veel mensen in bij het voetbalpraatprogramma op NPO 1.

Volgens tv-kenner Tina Nijkamp keken er 685.000 mensen naar het programma. Met een marktaandeel van 20,7 procent in de commerciële doelgroep van 25-54 jaar scoort Studio Voetbal ook goed. “Dat is heel hoog”, aldus Nijkamp op Instagram. “Er was dankzij onder andere de gestaakte wedstrijd ook genoeg om over te praten.”

Zondagavond schoven Ibrahim Afellay, Wim Kieft, Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk aan bij presentator Sjoerd van Ramshorst. Het was ook de eerste uitzending sinds bekend is geworden dat Studio Voetbal na het huidige seizoen van de buis gaat.

'Kijker gaat Studio Voetbal missen'

Van Ramshorst vroeg de aanwezigen wat zij het meest gaan missen. "Je zou eigenlijk moeten zeggen: wat gaat de kijker missen?”, corrigeerde Vermeulen. “De duiding die we net geven over Ajax - FC Groningen bijvoorbeeld. We zijn de enige voetbaltalkshow waar je niet extra voor hoeft te betalen.” Dat is niet helemaal juist, want programma’s als Dit was het Weekend (ESPN) en Rondo (Ziggo Sport) worden uitgezonden op zenders die voor iedereen in het basispakket zitten of zonder extra kosten bereikbaar zijn.

Vermeulen vervolgt: “Als dit over een jaar gebeurt, hebben we één minuut bij het late journaal met wat vuurwerkbeelden en een stukje interview. Dat is het dan wel. Daarom hoort dit programma er wél te zijn. Alle dingen in het voetbal bespreken we, ook de lelijke dingen. Als er iets aan de hand is bij de FIFA, de UEFA, de OneLove-band, met Qatar, de financiële situatie van clubs… We houden een vinger aan de pols en dat is wel nodig in het voetbal. De kijker gaat het programma missen en wij natuurlijk ook.”

Kijkcijfers Ajax - FC Groningen

De kijkcijfers van Studio Voetbal lagen zondagavond een stuk hoger dan die van Ajax zelf. Er keken gemiddeld 450.000 mensen naar de ontwikkelingen van de gestaakte wedstrijd. Dat is opvallend laag, daar de wedstrijd te zien was op het hoofdkanaal van ESPN. Mogelijk zapten veel mensen weg tijdens de onderbreking van veertig minuten en toen duidelijk werd dat de wedstrijd niet zou worden uitgespeeld.