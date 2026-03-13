Live voetbal

Óscar García houdt 'belangrijkste spelers' mogelijk buiten Ajax-opstelling

13 maart 2026, 14:37
Mika Godts
Luuk van Grinsven
Óscar García (52) heeft vrijdagmiddag zijn eerste officiële persmoment beleefd als interim-trainer van Ajax. De Spanjaard, die het stokje overneemt van de ontslagen Fred Grim, staat zaterdagavond direct voor zijn vuurdoop in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De oefenmeester deelt een belangrijke filosofie over over zijn opstelling. 

García is alweer de derde trainer die dit seizoen voor de groep staat in de Johan Cruijff Arena. Na het vertrek van John Heitinga in november en het recente ontslag van Grim, is het nu aan de voormalig trainer van onder meer Red Bull Salzburg om Ajax weer kleur op de wangen te geven. Tijdens de persconferentie kreeg de Spanjaard direct de vraag of hij zaterdag tegen de Rotterdammers grote wijzigingen gaat doorvoeren om direct impact te maken op het spel van de Amsterdammers.

García kijkt verder dan de eerste elf namen

De nieuwe keuzeheer wilde nog niet te veel prijsgeven over zijn tactische plannen voor het duel met Sparta, maar benadrukte wel dat hij een duidelijke visie heeft op het gebruik van zijn volledige spelersgroep. "In de afgelopen vijf wedstrijden waren er al veel wisselingen binnen het team. Ik geloof niet altijd alleen maar in de basiself", vertelt de Spanjaard aan de journalisten. Volgens García is het blindstaren op enkel de startende spelers een fout die hij wil voorkomen.

Beslissing valt vaak in de slotfase

In de optiek van de Spaanse trainer wordt de waarde van wisselspelers in het moderne voetbal vaak onderschat. Hij ziet de bank dan ook als een cruciaal wapen om wedstrijden in de slotfase naar zich toe te trekken. "Veel wedstrijden worden beslist in de tweede helft. Soms zitten de belangrijkste spelers op de bank. Als een tegenstander moe wordt, kun je daarvan profiteren", aldus García. Hij stelt dat de voorbereiding op een duel dan ook de volledige groep moet beslaan: "We bereiden een wedstrijd niet alleen voor de basisspelers voor, dat zie ik als een fout."

Mocht García inderdaad zijn belangrijkste spelers op de bank houden, kan dat slecht nieuws betekenen voor steunpilaren als Mika Godts, Youri Baas en Davy Klaassen. Dat drietal drukt dit seizoen nadrukkelijk zijn stempel op de ploeg, maar is in dat scenario als ‘belangrijkste spelers’ dus niet langer zeker van een basisplaats.

Personele problemen bij debuut tegen Sparta

De filosofie van García over de breedte van de selectie zal direct op de proef worden gesteld, aangezien Ajax kampt met de nodige afwezigen voor het duel van zaterdag. Zo kan de trainer bij zijn debuut geen beroep doen op de geblesseerde keeper Vitezslav Jaros en verdedigers Oleksandr Zinchenko en Ko Itakura. Daarnaast ontbreekt spits Wout Weghorst vanwege een schorsing, nadat hij in de vorige wedstrijd tegen FC Groningen zijn vijfde gele kaart van het seizoen incasseerde. Ook Kasper Dolberg is een vraagteken. De Deen miste enkele trainingen wegens ziekte.

