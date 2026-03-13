Maurice Steijn heeft gereageerd op de berichtgeving in de media, nadat een foto van hem samen met technisch directeur Max Huiberts van AZ was uitgelekt. Volgens de Sparta-coach is er met Huiberts niet gesproken over een eventuele trainersklus voor Steijn bij AZ.

Donderdagavond lekte er een foto van Steijn en Huiberts uit. Het tweetal was samen gespot bij hotel Van der Valk in Akersloot. In gesprek met Sportnieuws.nl heeft Steijn gereageerd op de ophef die ontstond. De geruchten over een eventuele overstap van de Haagse trainer naar AZ kwamen namelijk snel op gang, omdat Steijn anderhalve week geleden bekendmaakte bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij Sparta.

"Dat is overal over gegaan, behalve over het trainen van AZ. Want daar gaat Max helemaal niet meer over", zegt Steijn over het gesprek met Huiberts, die na dit seizoen vertrekt bij AZ en dan ook niet de nieuwe trainer zal aanstellen. "Max en ik kennen elkaar al heel lang en hebben al heel lang een heel goede band. In het buitenland hebben we ook wel eens een kop koffie gedronken. De afspraak stond eigenlijk al heel lang om koffie te drinken en met elkaar te kletsen, lekker over van alles en nog wat."

Gesprek met Niels van Duinen?

Niels van Duinen, de nieuwe technisch directeur van AZ die wél over de nieuwe trainer van de Alkmaarders zal beslissen, is net als Huiberts geen onbekende voor Steijn. "Die ken ik met name doordat het de broer van Mike is (van Duinen, profvoetballer, red.). En ik ken de hele familie goed. Ook moeders ken ik al heel lang. Mike is bij mij begonnen in de jeugd. Vandaar dat ik Niels ook al heel lang ken", zegt Steijn, die alvast een gerucht voor wil zijn. "Daar heb ik zeker niet mee gesproken, nee. Absoluut niet."