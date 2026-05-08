De berichtgeving van de Engelse krant The Telegraph over de toekomst van Raheem Sterling bij Feyenoord is volgens Robin van Persie onjuist. Het Britse medium stelde dat er na dit seizoen definitief een einde komt aan de tijd van Sterling in Rotterdam.
The Telegraph berichtte deze week dat er bij Feyenoord een definitieve beslissing is genomen. Daarnaast citeerde de krant Van Persie, die zou hebben aangegeven Sterling dankbaar te zijn dat hij het heeft geprobeerd bij de club.
"Ik heb het gelezen. Ik ben geciteerd, maar ik heb die mensen van The Telegraph niet gesproken. Uiteindelijk ga je hierover met Sterling zitten, maar dat is nog niet gebeurd. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Het bericht is dus niet correct; ik heb deze mensen niet gesproken."
Ondanks dat Van Persie nog geen duidelijkheid schetst, lijkt het onrealistisch dat Feyenoord de aanvaller een langer verblijf aanbiedt. De buitenspeler is geen basisspeler in De Kuip en heeft in zijn gespeelde wedstrijden geen indruk gemaakt.
