Langer verblijf van Raheem Sterling bij Feyenoord is niet uitgesloten

8 mei 2026, 15:03
Raheem Sterling bij Feyenoord
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De berichtgeving van de Engelse krant The Telegraph over de toekomst van Raheem Sterling bij Feyenoord is volgens Robin van Persie onjuist. Het Britse medium stelde dat er na dit seizoen definitief een einde komt aan de tijd van Sterling in Rotterdam.

The Telegraph berichtte deze week dat er bij Feyenoord een definitieve beslissing is genomen. Daarnaast citeerde de krant Van Persie, die zou hebben aangegeven Sterling dankbaar te zijn dat hij het heeft geprobeerd bij de club.

"Ik heb het gelezen. Ik ben geciteerd, maar ik heb die mensen van The Telegraph niet gesproken. Uiteindelijk ga je hierover met Sterling zitten, maar dat is nog niet gebeurd. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Het bericht is dus niet correct; ik heb deze mensen niet gesproken."

Ondanks dat Van Persie nog geen duidelijkheid schetst, lijkt het onrealistisch dat Feyenoord de aanvaller een langer verblijf aanbiedt. De buitenspeler is geen basisspeler in De Kuip en heeft in zijn gespeelde wedstrijden geen indruk gemaakt.

2 reacties
Hahaha het was dit seizoen al niet wat geen aanwinst laatstaan nieuwe seizoen hij krijgt dan een ligstoel zo strandstoel voetbalfanaat

De enigste mogelijkheid dat Sterling volgend seizoen bij Feyenoord zal blijven is dat ze dan niet voldoende spelers hebben om de bank warm te houden.

Feyenoord - AZ

Feyenoord
16:45
AZ
Wordt gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

