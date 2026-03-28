Trainer van FC Lisse: ‘Raheem Sterling zou er bij mij niet in staan’

28 maart 2026, 16:22
Raheem Sterling na NAC - Feyenoord
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Leen van Steensel zou Raheem Sterling niet opstellen bij FC Lisse, zo vertelt de oud-verdediger bij FC Rijnmond. De trainer van de huidige nummer twee van de Derde Divisie B vindt dat hij betere alternatieven in zijn selectie heeft.

Het huwelijk tussen Sterling en Feyenoord verloopt tot dusverre moeizaam. De aanvaller gaf pas één assist en is ongelukkig in zijn individuele acties. Ook in De Klassieker van afgelopen zondag speelde de voormalig Engels international een draak van een wedstrijd. “Hij zou bij mij, bij FC Lisse, niet spelen. Ik heb betere spelers”, opent Van Steensel het onderwerp.

Presentator Bart Nolles weet niet wat hij hoort: “Jouw linksbuiten in de Derde Divisie is beter dan Sterling?”, zegt hij verbaasd. Van Steensel lacht: “Hij heeft het gewoon lastig en moet nog even wennen, maar ik hoop voor Feyenoord dat het nog wat gaat worden. Het gaat nog niet zo lekker. Verdedigend was het afgelopen zondag perfect. In Italië zouden ze daar voor op de banken staan.”

Blijft Sterling volgend seizoen bij Feyenoord?

Nolles vraagt zich af of Sterling volgend seizoen nog speler van Feyenoord is. “Wat nou te doen ná dit seizoen, want er is wel een intentie om misschien met elkaar door te gaan. Als hij een complete voorbereiding kan meedraaien, moet je er dan nog aan beginnen?”

Van Steensel denkt dat Sterling geen toevoeging is, Michiel Kramer heeft een andere mening: “Als hij fit is, tuurlijk kan hij dan van waarde zijn voor Feyenoord. Aan de andere kant: gaat hij dan Leo Sauer of Gonçalo Borges in de weg zitten qua ontwikkeling”, aldus de reservespits van RKC Waalwijk. "De deur staat dus wel op een kier voor een langer verblijf", stelt Nolles.

➡️ Meer over Raheem Sterling

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Danny Makkelie Feyenoord Ajax

Danny Makkelie maakt grote fout tijdens Klassieker en benadeelt Feyenoord

  • zo 22 maart, 17:34
  • 22 mrt. 17:34
  • 8
Leen van Steensel

Leen van Steensel
FC Lisse
Team: Lisse
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (20 apr. 1984)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

