NOS onthult WK-analisten: omroep steunt Van Hooijdonk en heeft één grote verrassing

De NOS heeft woensdag de plannen gepresenteerd voor de verslaggeving van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De publieke omroep zendt komende zomer alle 104 wedstrijden van het wereldkampioenschap live uit op televisie en lanceert een speciaal avondprogramma met een groot aantal vaste voetbalanalisten.

NOS WK Avond met grote namen aan tafel

Centraal in de programmering staat het nieuwe programma NOS WK Avond. De uitzending wordt iedere avond vanuit Studio 7 in Hilversum gemaakt, dat speciaal voor het toernooi is omgebouwd tot een Amerikaanse sportsbar met publiek. Presentatoren Sjoerd van Ramshorst en Gert van ’t Hof nemen de presentatie voor hun rekening.

Tijdens NOS WK Avond schuiven meerdere prominente analisten aan om de wedstrijden van analyses en duiding te voorzien. Onder anderen Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler, Imke Courtois, Kenneth Perez, Bart Vriends, Guus Hiddink en Youri Mulder maken deel uit van het analistenteam.

Zodoende houdt de NOS vertrouwen in Van Hooijdonk, die vorige week vertrok als adviseur van NAC Breda na ophef over zijn rol bij het transfervrije vertrek van zijn zoon Sydney. Van Hooijdonk en Van der Vaart zijn al jarenlang vaste tv-gezichten bij interlands van Oranje. Verder valt op dat Kenneth Perez is binnengehaald als analist. Normaal is hij exclusief bij ESPN te zien.

Volgens de NOS biedt het programma ruimte voor uitgebreide voor- en nabeschouwingen, het laatste nieuws rond Oranje en reportages vanuit de speelsteden. Daarnaast komen er vaste onderdelen terug, waaronder historische WK-fragmenten en een quiz.

De avondwedstrijden worden omlijst met het studioprogramma, terwijl de nachtduels in de groepsfase vaak rechtstreeks vanuit het stadion worden ingeleid door de commentator ter plaatse.

Alle 104 WK-duels live op televisie

Alle wedstrijden van het WK 2026 zijn live te volgen bij de NPO. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika staat gepland voor donderdag 11 juni om 21.00 uur Nederlandse tijd, terwijl de finale op zondag 19 juli eveneens om 21.00 uur wordt gespeeld.

De NOS werkt tijdens het toernooi met een combinatie van commentaar vanuit Nederland en vanuit de stadions in Noord-Amerika. In de groepsfase en de tussenronde worden sommige wedstrijden zogenoemd ‘offtube’ vanuit Nederland van commentaar voorzien. Vanaf de achtste finales gebeurt dat volledig vanuit de stadions.

Jeroen Grueter, Jan Roelfs, Jeroen Elshoff en Arman Avsaroglu reizen namens de NOS af naar het WK. Daarnaast verzorgen ook Frank Wielaard, Ragnar Niemeijer, Philip Kooke, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en Arno Vermeulen commentaar tijdens het toernooi.

Voor de openingswedstrijd is Jeroen Grueter aangewezen als commentator op televisie. Ook de WK-finale wordt door hem van commentaar voorzien.

Rondom Oranje-uitzendingen schakelt de NOS regelmatig naar verslaggever Jeroen Stekelenburg, die vanuit en rondom de stadions het laatste nieuws brengt en interviews verzorgt met bondscoach Ronald Koeman en spelers van het Nederlands elftal. Thierry Boon neemt daarbij de gesprekken met supporters en spelers in de mixed zone voor zijn rekening.

Interviews met Oranje-spelers in de pauze?

Nieuw tijdens het WK 2026 zijn bovendien de extra interviewmomenten rondom wedstrijden van Oranje. Mogelijk wordt tijdens de rust al een kort interview gehouden met een speler of bondscoach Ronald Koeman.

Of rustinterviews daadwerkelijk doorgaan, is nog afhankelijk van de medewerking van de KNVB. “De FIFA schrijft het weliswaar voor, maar we weten nog niet of de KNVB erin meegaat”, zegt Jeroen Stekelenburg tegenover De Telegraaf. Volgens de verslaggever heeft een interview alleen meerwaarde als een speler uit de wedstrijdselectie of Koeman zelf voor de camera verschijnt. "Als ze de derde keeper of de materiaalman sturen, zien we er denk ik zelf van af."