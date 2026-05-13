De NOS heeft de commentator voor de WK-finale al aangewezen. Niet Jeroen Elshoff, die bij de vorige twee wereldkampioenschappen nog de eindstrijd voor zijn rekening nam, maar Jeroen Grueter krijgt zondag 19 juli de hoofdrol bij de finale-uitzending op televisie.

De publieke omroep maakte woensdag tegelijkertijd duidelijk dat het aankomende WK in meerdere opzichten anders wordt aangepakt dan voorgaande edities. Door oplopende kosten en bezuinigingen binnen de NPO reist slechts een beperkte groep commentatoren af naar het toernooi.

NOS moet scherpe keuzes maken richting WK

Waar bij eerdere eindtoernooien een grotere afvaardiging vanzelfsprekend was, stuurt de NOS ditmaal slechts vier commentatoren naar het WK. Naast Grueter en Elshoff gaan ook Jan Roelfs en Arman Avsaroglu mee. De overige wedstrijden worden vanuit Nederland verslagen.

Volgens hoofdredacteur Xander van der Wulp was die beslissing onvermijdelijk, ondanks de gevoeligheid ervan binnen de organisatie. “Het is geen leuke boodschap om over te brengen dat mensen niet naar het toernooi mogen, maar er is gelukkig ook veel begrip. Het is bij uitstek een extreem duur toernooi”, legt Van der Wulp uit.

Daar blijft het niet bij. Tijdens de wedstrijden zelf zal de NOS voor het eerst ook reclamemomenten inzetten. Dat wordt mogelijk gemaakt door de zogeheten cooling breaks, die vanwege de warmte tijdens alle 104 duels worden ingevoerd. Halverwege beide helften ligt het spel telkens drie minuten stil, waarvan anderhalve minuut wordt benut voor reclame-uitzendingen. “Het is niet ideaal, maar het levert ook wat op”, aldus Van der Wulp.

WK met 48 landen zorgt voor enorme operatie

De NOS sloot vorige week bovendien een akkoord met Talpa Network over het uitzenden van samenvattingen van alle WK-wedstrijden. Daarmee probeert de omroep volgens Van der Wulp niet alleen praktisch samen te werken, maar ook een breder signaal af te geven.

“Met deze samenwerking hopen we ook een signaal af te geven aan de politiek, dat we hier voor openstaan. We hopen dat er ook in de toekomst genoeg draagvlak blijft om dit soort evenementen bij de NPO te houden.”

Of de samenwerking kijkers gaat kosten, durft de NOS-topman nog niet te voorspellen. “Dat is de vraag. Live sport is over het algemeen aantrekkelijker om naar te kijken. Al is dat misschien anders dan bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. Dan kijken mensen misschien liever naar een voetbalpraatprogramma met daarin een samenvatting”, zegt Van der Wulp.

Het toernooi wordt sowieso groter dan ooit. Voor het eerst doen 48 landen mee aan het WK, goed voor liefst 104 wedstrijden verspreid over uiteenlopende tijdstippen. Juist dat maakt het volgens de NOS een logistieke krachtmeting.

“Met 104 wedstrijden op heel veel verschillende tijdstippen wordt het een hele grote uitdaging voor ons”, vervolgt Van der Wulp. “We moeten onze krachten een beetje gaan sparen en zetten vooral in op de avond.”