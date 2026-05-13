Koeman kiest voor onorthodoxe selectie-aanpak in aanloop naar WK

Onlangs werd aangekondigd dat Ronald Koeman op 25 mei zijn WK-selectie bekend zou maken, maar die deadline verlegt de bondscoach zelf met twee dagen.

Niet op Tweede Pinksterdag dus, maar op woensdag 27 mei zal Koeman zijn selectie bekendmaken. Om 14.45 uur wordt er een persconferentie belegd waarin de oefenmeester zijn keuzes zal toelichten, iets daarvoor zal de definitieve selectie al online komen.

Maar waarom kiest Koeman dan voor wat extra bekendtijd? "Door twee dagen extra te nemen weten we zekerder dat de spelers die we gaan selecteren allemaal goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen," licht de bondscoach toe via een persbericht van de KNVB. "Bovendien geeft het ons nog de mogelijkheid om tijdens de trainingsdagen (25, 26 en 27 mei) meerdere spelers die in aanmerking komen voor de uiteindelijke selectie, zelf in Zeist te zien, te spreken en te beoordelen." De bondscoach wil dus de laatste knopen doorhakken op basis van gesprekken en trainingsoefeningen.

Over een stuk of twintig spelers zal Koeman mits fit niet twijfelen, maar laatste twijfelgevallen moeten zich dus nog melden in Zeist. Daar zou ook Memphis Depay tussen kunnen zitten, die geen vlekkeloze aanloop naar het WK kent, maar wel tot de favorieten van Koeman behoort. "Dit heeft verder geen invloed op ons oorspronkelijke programma, aangezien de voorbereiding met de complete groep op zaterdag 30 mei van start gaat", voegt de bondscoach toe. "De extra ruimte die dit biedt wil ik dan ook graag benutten om alle aspecten mee te kunnen nemen in de keuzes die we ten aanzien van de uiteindelijke selectie maken.”