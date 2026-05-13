Vandaag Inside stomverbaasd door overmoedige uitspraken Van Persie

Robin van Persie lijkt bij de afwezigheid van zowel een technisch als algemeen directeur bij Feyenoord de macht te grijpen, iets waar bij Vandaag Inside met veel verbazing naar wordt gekeken.

Van Persie stelde afgelopen weekend Champions League-voetbal zeker door gelijk te spelen tegen AZ. Vervolgens leek de trainer wat overmoedig te worden, door onder andere uit te spreken dat hij zou bepalen welke spelers er volgend jaar nog actief zijn in Rotterdam. Daarvoor is de club nou juist op zoek naar een geschikte nieuwe technisch directeur.

René van der Gijp wist niet wat hij hoorde, vertelt hij dinsdag bij Vandaag Inside."Dan hoor ik die Van Persie zeggen: 'Ik ga het aankoopbeleid doen', maar op basis waarvan? Kijk als Arsène Wenger dat zegt, of Pep Guardiola of Carlo Ancelotti, dan denk ik: joh, je hebt je sporen verdiend, prima. Maar hij (Van Persie, red.) heeft zijn sporen nog helemaal niet verdiend man." De eerste trainersbaan op het hoogste niveau bij Heerenveen werd geen daverend succes, terwijl bij Feyenoord het gewenste resultaat is behaald (tweede plek), maar niet op een overtuigende manier.

Van Persie kreeg in de laatste maanden van dit seizoen bijvoorbeeld hulp om Feyenoord naar de Champions League te leiden. "Een trainer die Advocaat nodig heeft om op de been te blijven, die kan toch niet het aan- en verkoopbeleid bepalen?" weet ook Johan Derksen. "Dat kan hij ook helemaal niet, heeft hij geen enkele ervaring mee."

Devy Rigaux lijkt de grootste kanshebber om binnenkort bij Feyenoord aan de slag te gaan als technische man. Hij zal dan normaal gesproken de verantwoordelijkheid pakken over de samenstelling van de selectie. "Een technisch directeur halen ze ook niet voor Jan met de korte achternaam", deelt Derksen nog. "Daar moet Van Persie zich helemaal niet mee bemoeien. Hij is een passant, en moet blij zijn als hij er volgend jaar nog zit."