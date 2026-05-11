Incident op tribune bij Ajax – FC Utrecht: beelden gaan hard rond

Een video waarop te zien is hoe een supporter van Ajax woedend reageert op een juichende fan van FC Utrecht, gaat momenteel viraal op Dumpert. Het incident vond plaats op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA na een beslissend doelpunt van Mike van de Hoorn in de absolute slotfase van de wedstrijd.

Na een doelpuntloze eerste helft barstte het spektakel pas in de laatste tien minuten los. Niklas Vesterlund opende in de 81ste minuut de score voor FC Utrecht, waarna Wout Weghorst drie minuten later alweer de gelijkmaker voor Ajax binnenschoot. In de zesde minuut van de extra tijd kopte voormalig Ajax-verdediger Van der Hoorn echter de 1-2 tegen de touwen uit een hoekschop van Souffian El Karouani.

Direct na deze winnende treffer ontstond de ophef op de thuistribune, zo is te zien in de video die op videoplatform Dumpert is geplaatst. Op beelden is te zien hoe een Ajax-supporter zijn frustratie uit over de feestvierende aanhanger van de bezoekers, die een kaartje had gekocht voor de thuistribune. Het fragment is inmiddels ruim 36.000 keer bekeken.