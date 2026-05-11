Incident op tribune bij Ajax – FC Utrecht: beelden gaan hard rond

11 mei 2026, 20:57   Bijgewerkt: 21:53
video van Ajax-fan gaat rond
Foto: © Imago/dumpert
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Een video waarop te zien is hoe een supporter van Ajax woedend reageert op een juichende fan van FC Utrecht, gaat momenteel viraal op Dumpert. Het incident vond plaats op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA na een beslissend doelpunt van Mike van de Hoorn in de absolute slotfase van de wedstrijd. 

Na een doelpuntloze eerste helft barstte het spektakel pas in de laatste tien minuten los. Niklas Vesterlund opende in de 81ste minuut de score voor FC Utrecht, waarna Wout Weghorst drie minuten later alweer de gelijkmaker voor Ajax binnenschoot. In de zesde minuut van de extra tijd kopte voormalig Ajax-verdediger Van der Hoorn echter de 1-2 tegen de touwen uit een hoekschop van Souffian El Karouani.

Direct na deze winnende treffer ontstond de ophef op de thuistribune, zo is te zien in de video die op videoplatform Dumpert is geplaatst. Op beelden is te zien hoe een Ajax-supporter zijn frustratie uit over de feestvierende aanhanger van de bezoekers, die een kaartje had gekocht voor de thuistribune. Het fragment is inmiddels ruim 36.000 keer bekeken.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
870 Reacties
1.323 Dagen lid
5.263 Likes
Mike
Ach, elke club (helaas) heeft van die mensen die met een speciaal busje doordeweeks van huis worden gehaald, en weer terug. Zielig en jammer dat ze los kunnen komen van hun begeleiders. Maar zonder geschreven instructies met behulp van plaatjes kunnen ze niet eens zelfstandig een glas water vullen.

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 2
FC Utrecht
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

