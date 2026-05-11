Feyenoord zo goed als rond met Eenhoorn en Rigaux

11 mei 2026, 18:53
Robert Eenhoorn
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De witte rook boven De Kuip lijkt eindelijk zichtbaar te worden. Feyenoord staat op het punt om een enorme slag te slaan in de bestuurskamer door twee grote namen binnen te halen. Volgens Feyenoord Transfermarkt zijn Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux de belangrijkste kandidaten om de technische leiding over te nemen.

De laatste details van het papierwerk worden op dit moment afgerond, waardoor een officiële aankondiging aanstaande lijkt.

Dennis te Kloese kondigde eind april al aan dat hij per 1 juli vertrekt bij Feyenoord. Door zijn vertrek moet de club op zoek naar zowel een nieuwe algemeen directeur als een technisch directeur.

In de zoektocht naar invulling van deze functies circuleerde inmiddels meerdere namen. Zo werden onder anderen Kees van Wonderen, Oliver Ruhnert en Giovanni van Bronckhorst genoemd. Van Bronckhorst wordt daarnaast ook in verband gebracht met een mogelijke rol binnen de Raad van Commissarissen.

Feyenoord lijkt nu uitgekomen te zijn bij Robert Eenhoorn. Hij stond tien jaar lang aan het roer bij AZ Alkmaar en wist de club structureel te laten meedraaien in de subtop van het Nederlandse voetbal. Onder zijn leiding streed AZ regelmatig mee om Europees voetbal en groeide de club uit tot een stabiele organisatie.

Voor zijn bestuurscarrière was Eenhoorn actief als honkballer in de Verenigde Staten, waar hij uitkwam in de organisaties van de New York Yankees en de California Angels (later Anaheim Angels). Daarnaast was hij bondscoach van het Nederlands honkbalteam, waarmee hij meerdere Europese titels wist te winnen.

Dévy Rigaux lijkt, net als Robert Eenhoorn, zijn overstap naar Feyenoord bijna afgerond te hebben. Rigaux is momenteel werkzaam bij Club Brugge, waar hij sinds 2024 technisch directeur is en al ongeveer zeventien jaar in verschillende functies actief is binnen de club. Een overstap naar Feyenoord lijkt daarbij een logische volgende stap in zijn carrière.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

