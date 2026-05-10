Live voetbal 12

NAC-trainer Carl Hoefkens is boos op Excelsior na degradatie

10 mei 2026, 20:45
NAC Breda-trainer Carl Hoefkens
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De teleurstelling is groot bij NAC Breda-trainer Carl Hoefkens na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De trainer kan zijn ploeg weinig verwijten, maar kijkt wel met een kritische blik naar hoe Excelsior vandaag heeft gevoetbald.

"Ik denk dat we enorm hard gewerkt hebben om dit scenario te vermijden", begint de trainer van de Brabantse club voor de camera's van ESPN. "Als het dan uiteindelijk de waarheid is, dan is dat ongelooflijk hard om te aanvaarden." Hoefkens zag zijn ploeg zondagmiddag goed voetballen tegen SC Heerenveen, maar de wedstrijd werd uiteindelijk niet uitgespeeld omdat een klein groepje supporters het duel doelbewust staakte.

Artikel gaat verder onder video

"Het is ongelooflijk zwaar om te degraderen. Het gooien van vuurwerk of een duel moedwillig laten staken past niet bij NAC. Alle andere dingen, zoals de spandoeken, dat mag natuurlijk. Dat is een vorm van frustratie uiten, maar je moet wel weten hoe ver je daarin kunt gaan. Mijn gevoel van teleurstelling is groter dan mijn gevoel van frustratie. Het is gewoon jammer dat dit moet gebeuren, omdat wij heel fijne en goede fans hebben."

Sneer naar Excelsior

Hoefkens vindt dat hij zijn elftal in ieder geval niets kan verwijten: "Ik denk dat wij er op een sportieve manier alles aan gedaan hebben. Dan zie je bij Excelsior - FC Volendam een remise aankomen en dat er niet veel meer gaat gebeuren. Dat was voor mij een heel bizar gezicht, omdat dat weinig met fair play te maken heeft", sneert de coach naar de Rotterdamse club, die zich zondag veiligspeelde in de Eredivisie door de remise tegen FC Volendam.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
De rechtbank in Utrecht

Paspoortkwestie ten einde: NAC legt zich neer bij uitspraak rechter

  • di 5 mei, 18:22
  • 5 mei 18:22
  • 8
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • ma 4 mei, 10:14
  • 4 mei 10:14
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

NAC - Heerenveen

NAC Breda
2 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: Vandaag, 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
33
-14
35
15
Telstar
33
-7
34
16
Volendam
33
-19
32
17
NAC
32
-25
25
18
Heracles
33
-49
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws