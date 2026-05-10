NAC-trainer Carl Hoefkens is boos op Excelsior na degradatie

De teleurstelling is groot bij NAC Breda-trainer Carl Hoefkens na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De trainer kan zijn ploeg weinig verwijten, maar kijkt wel met een kritische blik naar hoe Excelsior vandaag heeft gevoetbald.

"Ik denk dat we enorm hard gewerkt hebben om dit scenario te vermijden", begint de trainer van de Brabantse club voor de camera's van ESPN. "Als het dan uiteindelijk de waarheid is, dan is dat ongelooflijk hard om te aanvaarden." Hoefkens zag zijn ploeg zondagmiddag goed voetballen tegen SC Heerenveen, maar de wedstrijd werd uiteindelijk niet uitgespeeld omdat een klein groepje supporters het duel doelbewust staakte.

"Het is ongelooflijk zwaar om te degraderen. Het gooien van vuurwerk of een duel moedwillig laten staken past niet bij NAC. Alle andere dingen, zoals de spandoeken, dat mag natuurlijk. Dat is een vorm van frustratie uiten, maar je moet wel weten hoe ver je daarin kunt gaan. Mijn gevoel van teleurstelling is groter dan mijn gevoel van frustratie. Het is gewoon jammer dat dit moet gebeuren, omdat wij heel fijne en goede fans hebben."

Sneer naar Excelsior

Hoefkens vindt dat hij zijn elftal in ieder geval niets kan verwijten: "Ik denk dat wij er op een sportieve manier alles aan gedaan hebben. Dan zie je bij Excelsior - FC Volendam een remise aankomen en dat er niet veel meer gaat gebeuren. Dat was voor mij een heel bizar gezicht, omdat dat weinig met fair play te maken heeft", sneert de coach naar de Rotterdamse club, die zich zondag veiligspeelde in de Eredivisie door de remise tegen FC Volendam.