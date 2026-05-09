Joël Veltman ziet een terugkeer bij Ajax wel zitten, zo vertelt Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. Eerder deze week werd gesproken over een mogelijke transfer van de rechtsback naar PSV, maar klaarblijkelijk ligt de voorkeur van Veltman toch echt in Amsterdam.
Veltman speelt al sinds 2020/21 bij Brighton & Hove Albion, maar loopt aankomende zomer uit zijn contract. Transferjournalist Mounir Boualin wist in Transfermind te melden dat PSV mogelijk gaat proberen om de verdediger terug naar de Eredivisie te halen.
Naar aanleiding van die geluiden besloot Kokkie, die eigenlijk Maarten Vledder heet, contact te zoeken met Veltman. “Ik heb Joël even gebeld, het gevraagd en met hem gepraat. Geruchten houd je altijd, maar er is nog helemaal niks”, zegt de Ajax-fan. “Er is één club waar Joël het liefst naartoe wil en dat is Ajax”, vervolgt hij.
De podcastmaker ziet een terugkeer van Veltman wel zitten. “Je hebt nu ervaren jongens nodig. Nu krijgen we honderdduizend mensen die niet de grootste fans van Veltman en (Daley, red.) Blind zijn, maar je hebt wat ervaren boys nodig in die selectie. Ik zou hem heel graag terug zien komen”, aldus Kokkie.