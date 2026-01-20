Live voetbal

Veltman denkt na over toekomst: ‘Hou alle opties open’

Joël Veltman van Brighton
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 januari 2026, 13:42

Joël Veltman beschikt momenteel over een aflopend contract bij Brighton & Hove Albion. Toch bestaat de kans dat de verdediger ook na dit seizoen nog in Zuid-Engeland speelt, zo laat hij weten aan The Athletic. Veltman wil graag alle opties openhouden voor zijn toekomst.

Veltman staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Brighton & Hove Albion, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (1-1) werd de verdediger door The Athletic gevraagd naar zijn toekomst. “Ik ben van zaakwaarnemer gewisseld, de club weet dat”, zo laat de rechtsback weten. “Ik denk dus dat de club wilde dat ik dat eerst regelde en daarna zouden we een gesprek hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Veltman is afgelopen week in gesprek gegaan met Brighton over zijn toekomst en mogelijk volgen er komende maand nog meer gesprekken. “Zo niet, dan hou ik al mijn opties open”, laat hij weten. “Ik ben hier gelukkig. Ze weten ook wat ik nog kan. Mijn kinderen gaan naar een Engelse school en spreken beter Engels dan Nederlands, dus dat zijn allemaal goede dingen. Maar zoals gezegd houd ik voor nu alle opties open.”

Een van de mogelijkheden voor Veltman, zou een terugkeer naar Ajax zijn. De verdediger gaf in oktober al aan dat hij afgelopen zomer dacht aan een rentree in Amsterdam en dat dit ook komende zomer een optie voor hem is.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oliver Glasner met op de achtergrond het logo van Crystal Palace

Gefrustreerde Glasner hekelt Crystal Palace-directie: 'Ze laten ons compleet in de steek'

  • zo 18 januari, 07:45
  • 18 jan. 07:45
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Razendsnelle promotie voor John Heitinga? 'Spurs overweegt ontslag Thomas Frank'

  • zo 18 januari, 07:15
  • 18 jan. 07:15
Brian Brobbey van Sunderland

Brobbey met heerlijke goal matchwinner bij Sunderland - Crystal Palace

  • za 17 januari, 18:05
  • 17 jan. 18:05
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joël Veltman

Joël Veltman
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 34 jaar (15 jan. 1992)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
12
1
2024/2025
Brighton
21
0
2023/2024
Brighton
27
1
2022/2023
Brighton
31
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
10
Everton
22
-1
32
11
Fulham
22
-1
31
12
Brighton
22
3
30
13
Crystal Palace
22
-2
28
14
Spurs
22
2
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel