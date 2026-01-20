Veltman denkt na over toekomst: ‘Hou alle opties open’

beschikt momenteel over een aflopend contract bij Brighton & Hove Albion. Toch bestaat de kans dat de verdediger ook na dit seizoen nog in Zuid-Engeland speelt, zo laat hij weten aan The Athletic. Veltman wil graag alle opties openhouden voor zijn toekomst.

Veltman staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Brighton & Hove Albion, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (1-1) werd de verdediger door The Athletic gevraagd naar zijn toekomst. “Ik ben van zaakwaarnemer gewisseld, de club weet dat”, zo laat de rechtsback weten. “Ik denk dus dat de club wilde dat ik dat eerst regelde en daarna zouden we een gesprek hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Veltman is afgelopen week in gesprek gegaan met Brighton over zijn toekomst en mogelijk volgen er komende maand nog meer gesprekken. “Zo niet, dan hou ik al mijn opties open”, laat hij weten. “Ik ben hier gelukkig. Ze weten ook wat ik nog kan. Mijn kinderen gaan naar een Engelse school en spreken beter Engels dan Nederlands, dus dat zijn allemaal goede dingen. Maar zoals gezegd houd ik voor nu alle opties open.”

Een van de mogelijkheden voor Veltman, zou een terugkeer naar Ajax zijn. De verdediger gaf in oktober al aan dat hij afgelopen zomer dacht aan een rentree in Amsterdam en dat dit ook komende zomer een optie voor hem is.