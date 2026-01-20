Thierry Henry is vol lof over de prestaties van bij Sunderland. De voormalig topspits ziet in de Nederlander een moderne versie van de klassieke nummer 9, die met zijn fysieke kracht en balvastheid een ware plaag is voor verdedigers in de Premier League.

Henry analyseerde bij Sky Sports het spel van Brobbey, die dit seizoen tot dusver vier keer scoorde voor Sunderland. De Fransman is met name onder de indruk van het feit dat Brobbey de bal zo goed kan vasthouden onder druk. "Ga naar de positie waar je de bal wil ontvangen. Dan ga je daar het duel met je verdediger uitvechten. Je wil niet dat de verdediger momentum heeft, want dan kan hij snelheid meenemen in het duel en is het lastig om de bal te controleren", zo legde Henry uit. Tegen Crystal Palace (2-1 zege) wist Brobbey maar liefst acht keer de bal succesvol vast te houden. Een record in de Premier League dit seizoen. Het zorgde ervoor dat zijn teamgenoten konden aansluiten en het spel konden maken.

'Ouderwetse' spits met moderne impact

Artikel gaat verder onder video

Volgens Henry is het vasthouden van de bal op deze manier een 'ouderwetse' tactiek die hij mist bij veel moderne spitsen. "Het is heel ouderwets. Ik snap niet waarom spitsen dat niet meer doen", zo stelt de analist. Hij vergelijkt Brobbey's speelstijl met die van legendarische spitsen als Alan Shearer en Mark Viduka. "Ik wil zo dicht bij het doel zijn, want dan kunnen middenvelders de voorwaartse loopacties maken, of kan ik tegen mijn tegenstander draaien", aldus Henry.

Henry is niet alleen onder de indruk van het feit dat Brobbey de bal zo goed kan vasthouden; ook zijn doelpunt tegen Crystal Palace vond de oud-aanvaller bijzonder. "Ik weet niet hoe hij vanuit die positie scoorde, maar ik weet wel hoe hij het creëerde", doelt hij op de kracht die de Nederlander gebruikte om de bal vrij te maken. Jamie Carragher ziet dat Brobbey erg lastig is om te verdedigen. "Op het moment dat hij tegen je aan staat, dan ben je klaar. Je kan niks meer doen", aldus de Liverpool-legende.