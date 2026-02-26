Blessure van Brian Brobbey is slecht nieuws voor Sunderland en Nederlands elftal

Een flinke tegenvaller voor . De spits van Sunderland en het Nederlands elftal staat voorlopig aan de kant met een blessure.

Brobbey speelde afgelopen weekend nog zeventig minuten in de competitiewedstrijd van Sunderland tegen Fulham (1-3) nederlaag. De spits werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Wilson Isidor en komt voorlopig niet in actie.

Sunderland-trainer Régis Le Bris maakt donderdagavond op de clubsite namelijk bekend dat Brobbey twee tot vier weken uit de roulatie is met een blessure. Wat voor blessure de voormalig Ajacied heeft opgelopen en wanneer dat gebeurd is, maakt Le Bris niet bekend.

De blessure is hoe dan ook een streep door de rekening voor Brobbey, Sunderland én het Nederlands elftal. De spits was de laatste weken steevast basisspeler bij de Noord-Engelse club.

Sunderland gaat de laatste weken door een vormcrisis: de laatste drie wedstrijden in de Premier League werden verloren en de laatste elf competitieduels leverden slechts twee overwinningen op. Daardoor is Sunderland in de Premier League afgezakt naar een twaalfde plaats. De ploeg staat nog wel riant boven de rode streep: de voorsprong op nummer achttien West Ham United bedraagt met nog elf wedstrijden voor de boeg negen punten.

Ook voor het Nederlands elftal is de blessure van Brobbey een tegenvaller: de oefenduels van eind maart met Noorwegen en Ecuador komen mogelijk te vroeg voor de aanvaller. Eerder op de dag moest bondscoach Ronald Koeman voor die wedstrijden al een streep zetten door de naam van de geblesseerde Frenkie de Jong.