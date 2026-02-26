Live voetbal

Blessure van Brian Brobbey is slecht nieuws voor Sunderland en Nederlands elftal

Brian Brobbey tijdens Sunderland - Liverpool
Foto: © Viaplay
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
26 februari 2026, 23:42

Een flinke tegenvaller voor Brian Brobbey. De spits van Sunderland en het Nederlands elftal staat voorlopig aan de kant met een blessure.

Brobbey speelde afgelopen weekend nog zeventig minuten in de competitiewedstrijd van Sunderland tegen Fulham (1-3) nederlaag. De spits werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Wilson Isidor en komt voorlopig niet in actie.

Sunderland-trainer Régis Le Bris maakt donderdagavond op de clubsite namelijk bekend dat Brobbey twee tot vier weken uit de roulatie is met een blessure. Wat voor blessure de voormalig Ajacied heeft opgelopen en wanneer dat gebeurd is, maakt Le Bris niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

De blessure is hoe dan ook een streep door de rekening voor Brobbey, Sunderland én het Nederlands elftal. De spits was de laatste weken steevast basisspeler bij de Noord-Engelse club.

Sunderland gaat de laatste weken door een vormcrisis: de laatste drie wedstrijden in de Premier League werden verloren en de laatste elf competitieduels leverden slechts twee overwinningen op. Daardoor is Sunderland in de Premier League afgezakt naar een twaalfde plaats. De ploeg staat nog wel riant boven de rode streep: de voorsprong op nummer achttien West Ham United bedraagt met nog elf wedstrijden voor de boeg negen punten.

Ook voor het Nederlands elftal is de blessure van Brobbey een tegenvaller: de oefenduels van eind maart met Noorwegen en Ecuador komen mogelijk te vroeg voor de aanvaller. Eerder op de dag moest bondscoach Ronald Koeman voor die wedstrijden al een streep zetten door de naam van de geblesseerde Frenkie de Jong.

Brian Brobbey moet op het WK van aankomende zomer de eerste spits van Oranje zijn

Laden...
16 stemmen

➡️ Meer Oranje niuews

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

Van der Gijp onthult: ‘KNVB wil donkere opvolger van Koeman’

  • ma 23 februari, 18:46
  • 23 feb. 18:46
  • 9
Brian Brobbey

Brian Brobbey moet het flink ontgelden na dom weggegeven penalty

  • zo 22 februari, 18:24
  • 22 feb. 18:24
  • 1
Dennis Bergkamp Nederlands elftal

Bergkamp probeert te verklaren waarom Oranje penaltyreeksen verliest

  • do 19 februari, 07:25
  • 19 feb. 07:25
  • 3
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland Under 21
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
22
5
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws