Dennis Bergkamp sluit niet uit dat het Nederlands elftal de wereldtitel verovert. De 79-voudig international speelde zelf op twee WK's, maar kwam nooit verder dan de halve finale. In een interview op de website van wereldvoetbalbond FIFA laat Bergkamp weten vertrouwen te hebben in bondscoach Ronald Koeman.

“Ik denk dat we op dit moment een goede groep spelers hebben", zegt Bergkamp vier maanden voor de start van de mondiale eindronde. Ik ken Ronald goed, hij is een goede trainer. Hij geeft spelers veel vertrouwen en laat merken dat hij in hen gelooft.”

Dark horse

Volgens de oud-international behoort Nederland niet tot de absolute topfavorieten, maar schuilt daar juist een kans in. “Het is een sterke outsider. Een echte dark horse die ver kan komen. Als de spelers fit zijn en in vorm, dan kunnen ze echt iets bijzonders neerzetten.”

Toch ligt er volgens hem een bekend aandachtspunt. “De zorg bij Nederland is altijd de breedte van de selectie geweest. In een toernooi heb je niet genoeg aan elf spelers; je hebt er zestien, twintig of misschien nog wel meer nodig. Andere landen kunnen bijna twee of drie sterke elftallen opstellen, en dat kunnen wij misschien niet.”

Vooral na een lang seizoen kan vermoeidheid een beslissende factor worden, weet hij. “Het zal ervan afhangen of de spelers nog fit genoeg zijn, zeker met al het reizen en de extra wedstrijden. Dat maakt het juist zo interessant.”

Sinds zijn afscheid bereikte Nederland een WK-finale en werd het derde op een eindtoernooi. Toch bleef de wereldtitel uit. Heeft Nederland simpelweg vaak pech gehad? “Nee, het is zeker niet alleen maar pech. We zijn een klein land, maar we brengen steeds weer topspelers voort die het goed doen in het buitenland. Daar mogen we trots op zijn.”

Strafschoppen

Tegelijkertijd klinkt er ook zelfreflectie. “Als team voelt het soms alsof er iets ontbreekt, misschien de vastberadenheid om het echt af te maken. Ik heb vijf grote toernooien gespeeld en vier keer werd ik uitgeschakeld na strafschoppen. Je kunt zeggen dat strafschoppen geluk of pech zijn, maar als het zo vaak gebeurt, zit er misschien meer achter. Het kan een kwestie van mentaliteit zijn, die laatste stap om de wedstrijd echt definitief te beslissen.”