Nagelsmann spreekt met veel respect over Oranje en Ronald Koeman

Foto: © Imago
Dominic Mostert
14 februari 2026, 07:25

Voor de derde keer werden Nederland en Duitsland aan elkaar gekoppeld in de groepsfase van de Nations League. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann ziet uit naar de ontmoetingen met Oranje en spreekt met veel respect over zijn collega Ronald Koeman.

"We zijn het inmiddels gewend om tegen Nederland te spelen. Het worden twee mooie wedstrijden waar we naar uitkijken. Het is altijd een bijzondere wedstrijd omdat we zo dicht bij elkaar liggen. Het voelt bijna als een lokale wedstrijd", zegt Nagelsmann tegen de NOS.

Nederland speelt op 24 september en 16 november tegen Duitsland. Nagelsmann verwacht twee ploegen die tegen elkaar zijn opgewassen. "Het Nederlands elftal is een zware tegenstander. Ze hebben briljante spelers en een briljante coach", stelt hij.

"Twee competitieve ploegen die tegen elkaar strijden is goed voor de fans en voor de elftallen zelf. Het wordt een belangrijk duel voor ons allebei. Ik hou ervan om tegen Koeman te spelen. Hij is een goede vent en een briljante manager. Dat maakt het ook voor mij ook een uitdaging, niet alleen voor de spelers", concludeert Nagelsmann.

Donderdag werd tijdens de loting duidelijk dat Oranje in de groepsfase wordt gekoppeld aan Servië, Griekenland en Duitsland. In 2018 en 2024 kwam Nederland de Duitsers al tegen. De andere twee landen zijn nieuw voor Oranje in de Nations League.

Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (23 jul. 1987)

