Aurelio Oehlers na treffer tegen PSV: 'Allereerst alle dank aan de Heer'

werd vrijdagavond de matchwinner in het duel tussen FC Volendam en PSV. Met een laat doelpunt bepaalde hij de eindstand op 2-1. De 22-jarige invaller bedankt na afloop meteen God.

"Allereerst alle dank aan de Heer. Hij heeft een pad voor ons allemaal uitgestippeld en het is mooi dat wij dat kunnen bewandelen", zegt Oehlers tegen ESPN. Daarna licht hij zijn doelpunt toe. "Het was een mooie bal van Dave (Kwakman, red.). En ik weet: als Dave de bal heeft, dan heeft hij het in zich om dit soort ballen te geven. Ik neem hem goed aan naar binnen en vervolgens maak ik hem koelbloedig af. Mooi dat ik de wedstrijd beslis."

Volendam opende na de rust de score en in de slotfase kwam PSV terug tot 1-1. Weinigen hadden toen gedacht dat Volendam nogmaals de leiding zou pakken, maar Oehlers geloofde erin. "Robert (Mühren) kwam er ook in en dat is een aanvallende speler. Dus ik en iedereen hadden wel het geloof dat wij die 2-1 konden maken en nog een kans zouden krijgen."

Oehlers op de bank

Oehlers was tot voor kort een vaste basisspeler, maar moest ditmaal van de bank komen. Winteraanwinst Bilal Ould-Chikh krijgt de voorkeur. "Ja, helaas moest ik vanaf de bank komen. De trainer maakt keuzes. Het enige wat ik kan doen, is mijn best doen. Het is goed dat hij nu keuzes heeft. En je ziet: als je niet start, kun je ook vanaf de bank het verschil maken."

"Als ik kijk naar onze selectie, hebben we echt een sterke groep. We hebben een basiself, maar ook spelers achter de hand die eigenlijk in die basiself horen. Alleen, je kunt er maar elf opstellen. Dus iedereen moet scherp zijn en iedereen moet presteren", weet Oehlers.

De overwinning van Volendam op PSV gaat de geschiedenisboeken in. "Ik hoorde net dat de laatste keer in 1994 was", lacht Oehlers. "Toen was ik nog niet eens geboren. Dit is gewoon een hele mooie overwinning. Ik denk dat vooraf niemand had verwacht dat wij van PSV zouden winnen. Het is een heel mooi resultaat en ook geschiedenis."