Edwin van der Sar voelt niet de behoefte om weer een ‘drukke baan’ te beoefenen. De voormalig algemeen directeur van Ajax is na een maandenlang revalidatietraject volledig hersteld, nadat hij in 2023 tijdens een vakantie in Kroatië werd getroffen door een hersenbloeding.

Van der Sar heeft veel vrije tijd om te padellen, tennissen, golfen of fietsen. Ook zien we hem op sociale media aan bergwanden hangen of zwemmen in de Noordzee. “En ik heb alweer wat wedstrijdjes met ex-spelers meegedaan”, voegt hij daaraan toe in gesprek met Voetbal International. “Het enige wat ik sinds mijn hersenbloeding niet meer heb gedaan, is een drukke baan vol met afspraken, telefoontjes en journalisten die wat op het spoor zijn. Ik denk dat ik het nu wel weer zou kunnen. Maar de behoefte is er nog niet.”

Ook zijn vrouw Annemarie had ooit een hersenbloeding, op haar 36ste. Van der Sar prijst zich gelukkig dat ze er allebei 'heel goed van af zijn gekomen'. "Soms voelde ik me zelfs een beetje schuldig over mijn lekkere leventje, terwijl het bij Ajax allemaal niet goed ging. Ik ben op een rommelige manier weggegaan. Eerder al had ik intern aangegeven dat ik zou gaan stoppen. Ik was op en verlangde naar rust. Uiteindelijk heb ik dat moment naar voren gehaald en ben ik abrupt gestopt. Maar mijn liefde voor de club zal altijd blijven. Dus de problemen bij Ajax deden wel wat met me."

'Met Ajax de top aangeraakt'

De voormalig topkeeper begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax. Na vier jaar werd hij gepromoveerd tot algemeen directeur, een functie die hij bekleedde tot de zomer van 2023. Samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars bouwde hij aan een stevig fundament. “Toen we bij de club begonnen met een groep oud-spelers in de leiding, hadden we aanhaken bij de Europese top als doel. De lat lag hoog. Nou, we hebben met twee vingertjes aan die lat gehangen, in het seizoen dat we op een haar na de finale van de Champions League misten. Dat hebben we maar mooi bereikt. Net als een serie landstitels.”

“Helaas zijn we daarna weer van die lat afgegleden”, moest Van der Sar toezien. “Ik hoop dat Jordi Cruijff de rust kan brengen waar Ajax naar snakt. Hij heeft zijn achtergrond mee en heeft in verschillende functies ervaring opgebouwd. Ik ken Jordi als iemand met een uitgesproken mening. Hij laat zich niet snel iets op de mouw spelden. Af en toe pik ik een wedstrijd van Ajax mee in het stadion en dat is niet altijd genieten geblazen. Hopelijk komt dat snel weer terug.”