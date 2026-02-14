Met en heeft Ajax twee socialmediakanonnen binnengehaald. De linksback spant met 2,4 miljoen volgers op Instagram de kroon, terwijl de keeper er 2,3 miljoen heeft. Geen enkele andere speler van Ajax komt boven het miljoen uit.

Zinchenko heeft grote bekendheid in Engeland door zijn jaren bij Manchester City en Arsenal, en komt bovendien uit een land met bijna 33 miljoen inwoners (Oekraïne). Paes werd geboren in Nederland, maar heeft zijn grote volgeraantal vooral te danken aan zijn status als international van Indonesië. Dat is met circa 284 miljoen inwoners het vierde land ter wereld.

Naar schatting zo’n 180 miljoen inwoners van Indonesië zijn actief op sociale media. Platforms als Instagram en TikTok spelen er een centrale rol in het dagelijks leven. Nationale trots en een hechte online gemeenschap zorgen ervoor dat Indonesische internationals kunnen rekenen op massale steun, likes en reacties.

Calvin Verdonk: 'Dan ontploft je account'

Dat merkte ook Calvin Verdonk, die net als Paes in Nederland werd geboren maar international werd voor Indonesië. “Ik had alleen een besloten privé-account op Instagram, zonder mijn naam en met hooguit honderd volgers. Toen ik Indonesisch international werd, gooide ik 'm open. Inmiddels zit ik op 2,3 miljoen volgers”, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Volgens Verdonk gaat dat razendsnel. “Dan ontploft je account ineens. Je krijgt veel reacties en nog meer likes. Ik werd in allerlei berichten getagd en ontving veel privéberichten. Vooral positief. Dan zeggen ze dat ze van je houden en je steunen. Dat merken we ook als we er zijn voor interlands."

In Jakarta en andere grote steden zien de internationals hoe ver die populariteit reikt. Jonge fans lopen rond met shirts of zelfs maskers met hun gezicht. Verdonk ziet dat Paes daarin een bijzondere positie inneemt. “Maarten is wel één van de populairste spelers. Dat heeft ook met zijn karakter te maken. Hij is heel sociaal, maakt met iedereen een praatje. Hij is ook altijd in the mood. Ik heb dat niet altijd. Soms wil ik na een training meteen naar binnen. Maarten niet. Goed of slecht, hij gunt ze altijd een krabbel of foto."