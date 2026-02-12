Live voetbal 2

Weghorst naar FC Twente? 'Gerucht gaat dat hij een huis heeft gekocht'

12 februari 2026, 20:22

Gaat Wout Weghorst komende zomer alsnog de overstap maken naar FC Twente? Volgens Tijmen van Wissing is die kans aanzienlijk. De journalist van RTV Oost liet donderdagavond bij Voetbalpraat op ESPN doorschemeren dat er in Enschede serieus wordt nagedacht over de komst van de 33-jarige spits, wiens contract bij Ajax na dit seizoen afloopt.

"Ik denk dat er echt werk wordt gemaakt van Weghorst", zegt Van Wissing in het praatprogramma. "Het gerucht gaat al dat hij weer een huis heeft gekocht in Twente. Bij ons raken ze helemaal in de stress als Weghorst terugkomt, want hij is echt 'persona non grata' geworden sinds hij bij Ajax zit."

Gevoelig dossier in Enschede

Artikel gaat verder onder video

De naam Weghorst ligt al langer gevoelig in Twente. De spits uit Borne flirtte in het voorjaar van 2024 nadrukkelijk met een overstap naar FC Twente. Een terugkeer naar de regio leek destijds dichtbij, maar uiteindelijk koos hij voor Ajax.

Sindsdien ligt hij niet goed bij een deel van de Twente-aanhang. De overstap naar de rivaal uit Amsterdam werd hem niet in dank afgenomen, waardoor zijn eventuele terugkeer voor verdeeldheid kan zorgen.

‘Gouden duo met Lammers’

Toch ziet Van Wissing sportief juist kansen. De journalist denkt dat Weghorst een directe meerwaarde zou zijn voor de ploeg van trainer John van den Brom.

"Ik denk dat Weghorst en Sam Lammers een gouden duo zou zijn. FC Twente mist een beetje die ethiek en doelpunten van Weghorst", aldus de journalist.

Ajax heeft vooralsnog geen werk gemaakt van een contractverlenging van de ervaren spits. Daarmee groeit de kans dat Weghorst komende zomer transfervrij vertrekt uit Amsterdam.

