Barcelona-keeper Joan García begaat gigantische blunder: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

Joan Garcia blundert
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 februari 2026, 21:17   Bijgewerkt: 22:13

Een gigantische fout van Joan García, de doelman van FC Barcelona, in de wedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey. In de openingsfase verkeek hij zich compleet op een terugspeelpass, waardoor Atlético scoorde.

Na zes minuten spelen verstuurde Eric García een terugspeelpass richting García, die de bal onder zijn voet liet glippen en over de doellijn zag rollen. García probeerde de bal nog in allerijl weg te werken. Hij wierp ‘m terug het veld in, waarna een schot van Ademola Lookman in het doel belandde. De camerabeelden wezen echter uit dat de bal in eerste instantie al de doellijn had gepasseerd, waardoor het doelpunt de boeken in gaat als een eigen doelpunt van Eric García.

Commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport was verbijsterd. “Dit heb ik nog nooit gezien! Ja, bij bloopers. Normaal een bron van zekerheid, maar Eric García maakt hier een fout. Hij laat de bal onder zijn schoenen door gaan.” Niet veel later, in de veertiende minuut, volgde de 2-0 van Atlético. Uitgerekend voormalig Barcelona-aanvaller Antoine Griezmann verdubbelde de marge. Na ruim een halfuur maakte Lookman er 3-0 van; vlak voor de pauze nam Julián Alvarez de 4-0 voor zijn rekening.

De wedstrijd tussen Atlético en Barcelona begon donderdag om 21.00 uur. Het is de eerste van een tweeluik: de return volgt op 3 maart in Camp Nou. De winnaar speelt in de finale tegen Athletic Club of Real Sociedad.

Atlético - Barcelona

Atlético Madrid
21:00
Barcelona
Vandaag om 21:00
Competitie: Copa del Rey
Seizoen: 2025/2026

Joan García

Joan García
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 24 jaar (4 mei 2001)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
17
0
2024/2025
Espanyol
38
0
2023/2024
Espanyol
18
0
2022/2023
Espanyol
1
0

