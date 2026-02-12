De komst van naar Feyenoord maakt in flink wat los. In het programma Voetbalpraat kan Hans Kraay jr. zijn verbazing nauwelijks onderdrukken over de deal.

"Je weet dat ik goed Engels spreek, maar mijn eerste reactie was what the f*ck", zegt Kraay jr. "Raheem Sterling, die van Liverpool voor meer dan 60 miljoen naar Manchester City ging, vervolgens naar Chelsea voor 58 miljoen en ook nog bij Arsenal gespeeld. Dan ga je opzoeken of hij 38 jaar is, nee, hij is 31 jaar. Heeft hij zeventien knieoperaties gehad? Nee, heeft hij niet gehad. Dat hij het even kwijt is in de Premier League: dat kan. Maar het kan niet anders dan dat hij in het paradijs voor aanvallers een paradijsvogel wordt."

Volgens Kraay zegt de transfer alles over de aantrekkingskracht van trainer Robin van Persie. "Het kan niet anders, als je dit soort bedragen hoort en dat er meerdere clubs zijn geweest, dan dat het heel veel te maken heeft met het respect voor Van Persie."

Sterling speelde eind mei zijn laatste wedstrijd. Het gebrek aan wedstrijdritme is volgens Kraay echter niet het belangrijkste. "Dat hij er tweehonderd gemaakt heeft, dat liegt er niet om. Die maakt hij niet tegen Liechtenstein-uit, maar tegen Arsenal, Leeds United, Manchester United, noem het maar", zegt de oud-voetballer. "Ik heb hem meer als rechter spits op mijn netvlies. Feyenoord heeft wel behoefte aan een linkerspits."

Tot slot ziet Kraay de transfer ook als een steun in de rug voor Van Persie zelf. "Dit is wel een plusje voor Van Persie, dat geeft hem meer respijt richting de kritische toeschouwers. Zij zongen tot eind oktober positief en sindsdien is het Van Persie-out. Ik denk dat er wat criticasters onder de supporters vinden dat hij dit wel goed heeft gedaan. Dit heeft hij zelf afgedwongen. Hij betaalt hem niet, maar als Robin van Persie daar geen trainer was geweest. Je hebt wat aan zijn status."