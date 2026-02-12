is volwassen geworden in Duitsland. De 24-jarige middenvelder is een vaste waarde bij het verrassend sterk presterende TSG Hoffenheim, de huidige nummer drie van de Bundesliga. Voor zijn oude club Feyenoord is hij inmiddels te duur geworden, weet ook Burger zelf.

De controleur doorliep de jeugdopleiding in De Kuip, maar brak daar nooit definitief door. Inmiddels draait hij als ‘nummer acht’ op volle toeren in de Bundesliga en strijdt hij met Hoffenheim om een Champions League-ticket. Dat niveau heeft volgens Burger ook zijn prijs. “Ik heb een doorlopend contract en ik denk dat ik inmiddels een bedrag moet kosten dat Feyenoord zelden neerlegt", zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

De band met Feyenoord is nooit verdwenen. Burger spreekt nog altijd met warmte over zijn periode in Rotterdam. “Ik weet het nog, het publiek reageerde altijd heel enthousiast”, blikt hij terug op zijn eerste minuten in het rood-wit.

Toch begon het destijds te schuren. De waardering van de tribune stond niet in verhouding tot zijn rol op het veld. “Ik ben de mensen dankbaar hoor, want als jonge speler hoop je gewoon op waardering van de supporters. In die tijd keek je ook naar wat er werd geschreven of wat er op televisie werd gezegd. Maar op een gegeven moment voelde ik heel sterk: ik moet nu als speler worden gezien en niet als supporter. Ik weet nu: het draait alleen maar om voetbal.”

© Imago

Arne Slot

Onder trainers als Giovanni van Bronckhorst en Arne Slot kreeg hij kansen, maar nooit structureel. “In het debuutjaar van Arne Slot speelde ik nog kort als centrale verdediger”, vertelt Burger. “Ik wist niet of dat mijn positie was. Slot was erg met spelers bezig, dat was mooi. Op een gegeven moment gaven we in een gesprek aan dat ik minuten moest maken. Ik had echt anderhalf jaar professioneel voetbal nodig om me door te kunnen ontwikkelen.”

Die minuten vond hij uiteindelijk buiten Rotterdam. Via FC Basel en Stoke City kwam hij terecht bij TSG Hoffenheim, waar hij inmiddels tot de motor van het elftal behoort. Hoffenheim staat momenteel derde in de Bundesliga en lonkt naar de Champions League. Burger speelt vrijwel alles, al was hij de afgelopen twee wedstrijden geschorst. Dit seizoen was hij goed voor vier goals en vijf assists in achttien competitieduels.

Maar hoe zit het met Feyenoord? De deur lijkt niet dicht, maar de realiteit is duidelijk. “Als ze me nu terug zouden willen? Ik heb een doorlopend contract en ik denk dat ik inmiddels een bedrag moet kosten dat Feyenoord zelden neerlegt. Maar ik zie het ook als iets uit het verleden hoor. Ik heb mijn kans daar al gehad en niet gepakt.”