Hans Kraay jr. ziet een duidelijke verandering bij Robin van Persie. Waar de trainer vorig seizoen bij sc Heerenveen nog vol zat met romantische voetbalideeën, is hij bij Feyenoord inmiddels een overlever geworden. Volgens de analist eist de huidige vorm van de Rotterdammers zijn tol bij de oud-topspits, die de laatste weken een vermoeide indruk maakt langs de lijn.

De resultaten van Feyenoord zijn de laatste maanden verre van rooskleurig. Met slechts drie overwinningen uit de laatste tien wedstrijden kunnen we wel spreken van een flinke vormdip. Kraay merkt op dat de frisheid bij Van Persie langzaam verdwijnt door de aanhoudende druk. "Ik zie een trainer die heel slecht slaapt en dat is niet zo gek, want Robin van Persie wint heel weinig", zo stelt de verslaggever van ESPN in zijn column bij Voetbal International. Volgens Kraay is de romanticus in Van Persie inmiddels een stuk reëler geworden door de harde wetten van het topvoetbal.

Kraay sr. zag het al

De huidige aanblik van Van Persie doet Kraay denken aan een legendarische uitspraak van zijn vader, Hans Kraay sr. De oud-trainer van onder meer Ajax en Feyenoord wees zijn zoon er ooit op hoe zwaar het vak van een Eredivisie-trainer kan zijn. "Je moet op 2 januari eens een foto nemen van alle Eredivisie-trainers en die vergelijken met hoe ze erop stonden in augustus op de elftalfoto", zo citeert Kraay jr. zijn vader. Volgens de analist is dat precies wat er nu bij de trainer van Feyenoord gebeurt.

Waar trainers in de zomer nog hoopvol en zonder wallen aan het seizoen beginnen, is de realiteit in de winter vaak anders. "Op 2 januari hebben veertien van de achttien Eredivisie-trainers wallen onder hun ogen tot aan hun achillespezen", aldus Kraay jr. "Bij Van Persie is die vermoeidheid inmiddels zichtbaar, zeker nu de resultaten de laatste dertien tot veertien wedstrijden erbarmelijk zijn en er meer wordt verloren dan gewonnen."

Spuuglelijk winnen

Door de moeizame fase waarin Feyenoord verkeert, is de speelstijl op dit moment minder belangrijk dan de punten. Kraay ziet dat Van Persie zijn principes van hoog tempo combinatievoetbal noodgedwongen heeft laten vieren. "Inmiddels kan Robin van Persie-met-wallen prima leven met spuuglelijk winnen, want spuuglelijk winnen is ook voor Robin van Persie op dit moment mooi", zo stelt de analist. "De focus ligt nu volledig op het resultaat om de negatieve spiraal te doorbreken."