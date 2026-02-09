Valentijn Driessen denkt dat niet langer voorkomt in de basisplannen van Fred Grim. De boomlange spits moet sinds zijn terugkeer telkens genoegen nemen met een plek op de reservebank en (korte) invalbeurten. Volgens de journalist kan die situatie hebben meegespeeld bij het feit dat Weghorst na afloop van het duel tussen AZ en Ajax directe tegenstander Wouter Goes geen hand schudde.

Weghorst miste het einde van 2025 en stond ook in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar met een enkelblessure langs de kant. Sinds 24 januari zit de 33-jarige aanvaller weer bij de selectie, maar een basisplaats wist hij nog niet terug te veroveren. In de afgelopen vier wedstrijden viel Weghorst telkens in. Tegen Excelsior kreeg de ervaren spits 24 minuten speeltijd, terwijl hij in de overige duels maximaal een kwartier mocht meedoen.

In de uitwedstrijd tegen AZ kwam Weghorst pas in de 88ste minuut binnen de lijnen. Dat was opvallend, omdat Ajax op dat moment nog tegen een 1-0-achterstand aankeek. Uiteindelijk pakten de Amsterdammers na de invalbeurt van Weghorst tóch nog een punt in Alkmaar, dankzij een laat doelpunt van Kian Fitz-Jim.

Hoewel Weghorst tijdens de reguliere speeltijd weinig opvallends deed, zorgde hij na afloop opnieuw voor de nodige commotie. De spits weigerde Wouter Goes een hand te schudden. Eerder dit seizoen kregen Weghorst en Goes het al met elkaar aan de stok. “Dat gaat natuurlijk nergens over. Ik vind dat zó slap. Treurig”, begint Valentijn Driessen.

“Je zou nog kunnen denken: Weghorst is zó gefrustreerd omdat hij maar zo kort mocht spelen. Zijn rol is waarschijnlijk uitgespeeld. Kasper Dolberg krijgt continu de voorkeur boven hem, terwijl Weghorst gewoon fit is. Daarvan kun je je nog voorstellen dat hij gefrustreerd is”, vervolgt de journalist, die wel een kanttekening plaatst. “Maar goed, andere spelers gaf hij wél gewoon een hand. Dat is een heel slecht voorbeeld, ook voor zijn kinderen. Dan kun je wel ‘een hele aparte school oprichten’, maar je kunt toch ook gewoon het goede voorbeeld geven?”