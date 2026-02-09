Luka Tunjic heeft van zich laten horen na een lange periode vol vraagtekens. De aanvaller van Fortuna Sittard ontbreekt sinds eind november bij de Limburgse club en zou zich meerdere keren ziek hebben gemeld, mogelijk vanwege een clausule in zijn contract. Fans van de nummer negen van de Eredivisie lieten afgelopen zaterdag hun ongenoegen zien met een fors spandoek, waarna Tunjic zich genoodzaakt voelde te reageren via een statement.

Danny Buijs bevestigde op 28 januari dat de twintigjarige aanvaller zich al vier wedstrijden op rij had ziekgemeld bij Fortuna Sittard. Hoewel de oefenmeester niet wilde speculeren, leek het er sterk op dat de Kroaat op deze manier hoopte te voorkomen dat zijn contract automatisch werd verlengd. Bij een bepaald aantal wedstrijden zou het contract van de spits automatisch verlengd worden tot medio 2027.

Fortuna-speler uitgescholden door eigen fans

Voor de fans van Fortuna Sittard was de maat vol. Tijdens de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-2) toonden zij een opvallend spandoek gericht aan Tunjic. Op het witte doek met groene letters stond de tekst, vertaald uit het Kroatisch: ‘Tunjic, hoerenzoon’.

Het lijkt erop dat deze boodschap Tunjic niet is ontgaan. Zondag deelde hij een statement via Instagram, waarin hij aangeeft dat een liesblessure hem al enkele weken dwarszit. “Er hebben de laatste tijd veel geruchten en zelfs persoonlijke beledigingen over mijn lichaamsbouw en karakter de ronde gedaan, wat me diep heeft gekwetst”, schrijft hij.

Door zijn liesblessure stelt de Kroaat dat hij nog steeds niet kan spelen of trainen. Voor een diagnose zocht hij hulp bij sportartsen in Nederland en München. Volgens Tunjic was de uitkomst eenduidig: “Ik ben niet fit om te werken, wat me helemaal niet verbaast, want ik ken mijn lichaam het beste.”