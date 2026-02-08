Live voetbal 4

Nick Marsman keert terug in de Eredivisie: persoonlijk akkoord met Fortuna

Nick Marsman
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
8 februari 2026, 11:18

Nick Marsman staat voor een terugkeer in de Eredivisie. Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews heeft de doelman een mondeling akkoord bereikt met Fortuna Sittard. Marsman kan een contract ondertekenen tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog een extra seizoen.

Marsman vertrekt maandag naar Sittard om de laatste details af te ronden en de medische keuring te doorlopen. Als die geen problemen aan het licht brengt, tekent Marsman zijn contract. Hij kan transfervrij worden binnengehaald, want eind november vertrok hij bij de Japanse tweededivisionist Renofa Yamaguchi. In januari meldde Marsman zich bij Willem II om zijn conditie op peil te houden.

Zaterdag maakte Voetbal International al melding van de mogelijke overstap van Marsman naar Fortuna. De club kan een nieuwe keeper goed gebruiken door de blessure van Mattijs Branderhorst. Fortuna kan al langer niet beschikken over derde doelman Ramazan Bayram, die kampt met een kruisbandblessure.

Marsman speelde in het verleden al in Nederland voor FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Feyenoord, ADO Den Haag en Roda JC. In de Verenigde Staten kwam hij uit voor Inter Miami en San Antonio FC.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Nick Marsman

Nick Marsman
Leeftijd: 35 jaar (1 okt. 1990)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Renofa
8
0
2024/2025
Roda
6
0
2023/2024
ADO
17
0
2023
Inter Miami II
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
AZ
21
1
32
8
Groningen
21
2
31
9
Fortuna
22
-5
26
10
Excelsior
22
-13
26
11
PEC
22
-14
26

