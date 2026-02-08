Live voetbal 4

Feyenoord-fans tonen talloze spandoeken: keiharde kritiek op vier man

Spandoeken tegen Dennis te Kloese en Toon van Bodegom
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
8 februari 2026, 12:37

Supporters van Feyenoord laten van zich horen tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. In het hele uitvak zijn spandoeken te zien met teksten als 'wanbeleid' en 'RVP out'. Ook wordt opgeroepen tot het vertrek van directeur Dennis te Kloese, commissaris Sjaak Troost en Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen.

De onvrede bij de fans van Feyenoord is al langere tijd merkbaar op de tribunes. In januari werden spandoeken getoond met de tekst: "Met deze visie spelen wij straks in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord, de grootste amateurclub van Nederland." Vorige week werd in het uitduel met PSV een doek getoond: "We zijn weer muis in plaats van olifant."

De gecoördineerde actie van zondag tegen Utrecht is de volgende stap. Tientallen spandoeken zijn te zien in het uitvak. De spandoeken richten zich tot trainer Robin van Persie, algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese, commissaris Sjaak Troost en rvc-voorzitter Toon van Bodegom. De fans zien dat drietal liever vandaag dan morgen vertrekken.  

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
661 Reacties
630 Dagen lid
973 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

och bij winst vandaag is alles weer vergeven en vergeten

Utrecht - Feyenoord

FC Utrecht
0 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

