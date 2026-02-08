Feyenoord-fans tonen talloze spandoeken: keiharde kritiek op vier man

Supporters van Feyenoord laten van zich horen tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. In het hele uitvak zijn spandoeken te zien met teksten als 'wanbeleid' en 'RVP out'. Ook wordt opgeroepen tot het vertrek van directeur Dennis te Kloese, commissaris Sjaak Troost en Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen.

De onvrede bij de fans van Feyenoord is al langere tijd merkbaar op de tribunes. In januari werden spandoeken getoond met de tekst: "Met deze visie spelen wij straks in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord, de grootste amateurclub van Nederland." Vorige week werd in het uitduel met PSV een doek getoond: "We zijn weer muis in plaats van olifant."

Artikel gaat verder onder video

De gecoördineerde actie van zondag tegen Utrecht is de volgende stap. Tientallen spandoeken zijn te zien in het uitvak. De spandoeken richten zich tot trainer Robin van Persie, algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese, commissaris Sjaak Troost en rvc-voorzitter Toon van Bodegom. De fans zien dat drietal liever vandaag dan morgen vertrekken.